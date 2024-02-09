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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إمكانات جبارة وتصميم مذهل.. أقوى موبايل جديد من ريلمي للشباب

سعر ومواصفات ريلمي
سعر ومواصفات ريلمي 12 برو

دخلت شركة ريلمي Realme الصينية، في شراكة مع مصمم الساعات الفرنسية الفاخرة Ollivier Savéo، الذي عمل مع علامات تجارية شهيرة مثل رولكس وبريتلينج، لإضافة المزيد من الجاذبية الجمالية لهواتف الفئة المتوسطة الجديدة "ريلمي 12 برو".

وتدعي عملاقة التقنية الصينية ريلمي، أن هذه الشراكة تقدم تجربة تصميم مختلفة وأنيقة كانت مرتبطة في السابق فقط بالساعات الراقية، تتميز هواتف Realme 12 Pro، أيضا بلمسة نهائية من الجلد النباتي، ووحدة كاميرا تشبه قرص الساعة الفاخرة، إليكم فيما يلي سعر ومواصفات ريلمي 12 برو.

 

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سعر ومواصفات ريلمي 12 برو

يأتي هاتف ريلمي 12 برو، بشاشة كبيرة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، تتميز بجوانب منحنية، بدقة FHD+ تبلغ 1080 × 2412 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 240 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 950 شمعة.

وتتميز شاشة ريلمي 12 برو، بتغطية التدرج اللوني بنسبة 100% من نوع DCI-P3، كما أنها حاصلة على شهادات TUV Rheinland، وتدعم الشاشة 10 بت تعتيما يصل إلى 2160 هرتز PWM، مما يوفر تجربة مشاهدة مريحة أكثر للعين في ظروف الإضاءة المنخفضة.

سعر ومواصفات ريلمي 12 برو

ويتمتع هاتف ريلمي 12 برو، بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony IMX882، بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر سوني Sony IMX709، بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف ريلمي 12 برو، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 67 وات وتدعي ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 % إلى 50% خلال 19 دقيقة، ويمتاز الهاتف نظام تبريد مزود بغرفة بخار VC تبلغ مساحتها 3394 ملم مربع لتقليل درجة حرارة الجهاز.

سعر ومواصفات ريلمي 12 برو

ويعمل هاتف ريلمي 12 برو، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وزودت ريلمي الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، إلى جانب مكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وماسح ضوئي بصري لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويبلغ سعر ريلمي 12 برو، حوالي 315 دولار (أي ما يعادل 9.745 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

ريلمي 12 برو
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