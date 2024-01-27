عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج جبار ورامات ضخمة .. موبايل جديد من ريلمي ينافس شاومي وهونر

إصدار ريلمي السابق
إصدار ريلمي السابق Realme GT Neo 5

كشفت شركة ريلمي Realme، في العام الماضي، عن هاتف Realme GT Neo 5 المجهز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في فبراير 2023، وبحسب ما ورد تعمل العلامة التجارية الصينية على خليفته، الذي يطلق عليه اسم Realme GT Neo 6.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ظهرت تسريبات جديدة حول هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 6، والتي تكشف تفاصيل مهمة حول مواصفاته، حيث ادعت أحدث الشائعات إن الجهاز قد يحتوي على 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

 

فيديو مسرب يكشف أسرار وحش ريلمي المنتظر Realme 12 Pro +

بـ2000 جنيه بس.. ريلمي تكشف عن هاتف اقتصادي بمواصفات ممتازة

 

مواصفات ريلمي Realme GT Neo 6

وفقا للتقارير، من المحتمل أن يعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 وهو الأقل تكلفة في السوق الصينية حاليا.

ومن المتوقع أن يصل هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، مقابل سعر يبدأ من 280 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8.640 جنيها مصريا)، وهذا سيجعل GT Neo 6 منافسا قويا لبعض الأجهزة العاملة بنفس المعالج بالسوق مثل: هاتف شاومي Redmi K70 وهاتف فيفو iQOO Neo 9 وهاتف هونرHonor 90 GT وهاتف وان بلس OnePlus Ace 3.

إصدار ريلمي السابق Realme GT Neo 5

وتبعا لتقرير Smart Pikachu، فإن النموذج الأولي الهندسي لـ Realme GT Neo 6، مزود بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 24 جيجابايت، مما يشير إلى أن المنتج النهائي قد يأتي مزودا أيضا بهذه السعة الضخمة من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتشير تقارير أخرى إلى أن هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، سيحتوي على شاشة من نوع OLED بدقة 1.5K وإطار متوسط ​​معدني متين، ولم يتم الكشف بعد عن التفاصيل الأخرى للهاتف الذكي.

ووفي أخبار متصلة، تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية Realme 12 Pro في السوق العالمية، ووفقا للتقارير، ستضم التشكيلة هاتفين هما: Realme 12 Pro و12 Pro+، والمقرر إطلاقهما بشكل رسمي في 29 يناير، وسيعمل الجهازين بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 و7s Gen 2، على التوالي.

ولم تؤكد ريلمي بعد تاريخ إطلاق سلسلة Realme 12 Pro للسوق الصينية، لذا من المحتمل أن تصل هواتف 12 Pro و 12 Pro بشكل رسمي في فبراير إلى الصين، بينما قد يتم إطلاق GT Neo 6 في الشهر التالي.

ريلمي Realme Realme GT Neo 5 Realme GT Neo 6 ريلمي جي تي نيو 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

رامات 24 جيجابايت.. وان بلس نزلت موبايل جديد بأداء قوي ومواصفات جبارة

سحابة التنين.. نوبيا تطلق هاتف ألعاب متطور بإمكانيات جبارة

بكاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف متطور وبسعر منافس من فيفو يكتسح الأسواق

واتساب يقلب موازين تطبيقات المراسلة بميزة هي الأولى من نوعها.. تعرف عليها

أوبو أرخص من سامسونج.. Find X7 Ultra ضد جالاكسي S24 ألترا

تحميل واتساب بلس WhatsApp Plus بميزة إخفاء الظهور.. آخر إصدار 2024

مايكروسوفت تشطب 1900 وظيفة وتسرح 22 ألف عامل

خصم كبير على هاتف أوبو الأسطوري Reno 11 5G

ترشيحاتنا

لإنهاء مهمة التحالف الدولي.. انطلاق الجولة الأولى للحوار بين العراق وأمريكا

اليوم .. بدء إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الجامعات الحكومية

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو .. نزل التردد واتفرج مجانا

بعد رحيل كلوب| هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟.. ومفاجأة في فبراير

استدامة أزمة اللاجئين.. إسرائيل تشيد بقرار أمريكا وقف تمويل الأونروا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ