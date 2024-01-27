معالج جبار ورامات ضخمة .. موبايل جديد من ريلمي ينافس شاومي وهونر

كشفت شركة ريلمي Realme، في العام الماضي، عن هاتف Realme GT Neo 5 المجهز بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في فبراير 2023، وبحسب ما ورد تعمل العلامة التجارية الصينية على خليفته، الذي يطلق عليه اسم Realme GT Neo 6.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ظهرت تسريبات جديدة حول هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 6، والتي تكشف تفاصيل مهمة حول مواصفاته، حيث ادعت أحدث الشائعات إن الجهاز قد يحتوي على 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

مواصفات ريلمي Realme GT Neo 6

وفقا للتقارير، من المحتمل أن يعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 وهو الأقل تكلفة في السوق الصينية حاليا.

ومن المتوقع أن يصل هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، مقابل سعر يبدأ من 280 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8.640 جنيها مصريا)، وهذا سيجعل GT Neo 6 منافسا قويا لبعض الأجهزة العاملة بنفس المعالج بالسوق مثل: هاتف شاومي Redmi K70 وهاتف فيفو iQOO Neo 9 وهاتف هونرHonor 90 GT وهاتف وان بلس OnePlus Ace 3.

إصدار ريلمي السابق Realme GT Neo 5

وتبعا لتقرير Smart Pikachu، فإن النموذج الأولي الهندسي لـ Realme GT Neo 6، مزود بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 24 جيجابايت، مما يشير إلى أن المنتج النهائي قد يأتي مزودا أيضا بهذه السعة الضخمة من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتشير تقارير أخرى إلى أن هاتف ريلمي Realme GT Neo 6، سيحتوي على شاشة من نوع OLED بدقة 1.5K وإطار متوسط ​​معدني متين، ولم يتم الكشف بعد عن التفاصيل الأخرى للهاتف الذكي.

ووفي أخبار متصلة، تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية Realme 12 Pro في السوق العالمية، ووفقا للتقارير، ستضم التشكيلة هاتفين هما: Realme 12 Pro و12 Pro+، والمقرر إطلاقهما بشكل رسمي في 29 يناير، وسيعمل الجهازين بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 و7s Gen 2، على التوالي.

ولم تؤكد ريلمي بعد تاريخ إطلاق سلسلة Realme 12 Pro للسوق الصينية، لذا من المحتمل أن تصل هواتف 12 Pro و 12 Pro بشكل رسمي في فبراير إلى الصين، بينما قد يتم إطلاق GT Neo 6 في الشهر التالي.