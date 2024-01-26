فيديو مسرب يكشف أسرار وحش ريلمي المنتظر Realme 12 Pro +

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق سلسلة Realme 12 Pro في الهند يوم 29 يناير الجاري، وقد شوقت الشركة الصينية لتصميم هاتفها الرائد الجديد وتفاصيل الكاميرا، وقبل الإطلاق الرسمي كشف فيديو مسرب على الإنترنت عن تفاصيل هاتف Realme 12 Pro +.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يظهر فيديو مسرب فتح علبة هاتف ريلمي المنتظر Realme 12 Pro +، والذي يتميز باللون الأزرق البحري، ويحتوي صندوق البيع بالتجزئة على شاحن وكابل وغطاء خلفي شفاف.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 12 Pro +

ويتميز هاتف ريلمي Realme 12 Pro +، الذي يحمل رقم الموديل RMX3840، بشاشة مثقوبة محاذاة للوسط ذات حواف منحنية، من نوع OLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وأظهر مقطع الفيديو المسرب المواصفات الأساسية للهاتف الذكي في قسم “حول” في تطبيق الإعدادات، والذي يؤكد على أن هاتف ريلمي Realme 12 Pro + القادم سيتم تشغيله بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 7s Gen 2.

هاتف ريلمي Realme 12 Pro +

وسيحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت إلى جانب تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية رام، والوحدة الموضحة بها مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، وسيتم دعم Realme 12 Pro + بوحدة بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويظهر الفيديو أيضا شاحنا يؤكد سرعة الشحن الفئق السرعة بقدرة 67 وات.

وبالإضافة إلى ذلك، يكشف مقطع الفيديو أيضا أن هاتف ريلمي Realme 12 Pro + سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 64 ميجابكسل، وأكدت الشركة على أن العدسة الأخيرة هي عدسة المنظار بينما ستحتوي الوحدة بدقة 50 ميجابكسل على مستشعر Sony IM890، كلاهما يدعم تقنية التثبيت البصري OIS.

ويشاع أن هاتف ريلمي Realme 12 Pro +، سيباع في الهند مقابل سعر يبدأ من 34999 روبية هندية (أي ما يعادل 13.000 جنيه مصري)، للمتغير الأساسي.