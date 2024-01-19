ريلمي تزود موبايل Narzo N55 بـ أندرويد 14

قدمت شركة ريلمي Realme، تحديث الوصول المبكر لـ Realme UI 5.0، المستند على نظام التشغيل أندرويد 14، لأحدث هواتفها Realme Narzo N55.

يجلب التحديث الجديد لهاتف ريلمي Realme Narzo N55، العديد من التغييرات الجديدة ويعزز تجربة المستخدم من خلال إصلاح بعض الأخطاء والمشكلات، التحديث متاح لمستخدمي الوصول المبكر، من واجهة ريلمي الجديدة Realme UI 5.0.

مواصفات موبايل ريلمي Realme Narzo N55

يتميز هاتف ريلمي Realme Narzo N55، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.72 بوصة، وبجودة عرض FHD+، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

Realme Narzo N55

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme Narzo N55، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G88، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، القابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، لتوسيع التخزين حتى ما يصل إلى 1 تيرابايت.

Realme Narzo N55

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف Realme Narzo N55، بكاميرا خلفية مزدوجة داخل دائرتين كبيرتين، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميجابكسل، مقترن بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، ويحتوي هاتف ريلمي الجديد على كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

Realme Narzo N55

ويحزم هاتف ريلمي Realme Narzo N55، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، والتي يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 50٪ في غصون 29 دقيقة.