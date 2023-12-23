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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Realme GT Neo 3 150W يحصل على أندرويد 14

موبايل Realme GT
موبايل Realme GT Neo 3 150W يحصل على أندرويد 14

بدأت شركة ريلمي، في طرح تحديث واجهة المستخدم التابعة لها Realme UI 5.0، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، حصل هاتفي ريلمي Realme GT Neo 3 وGT Neo 3 150W على الوصول المبكر لواجهة المستخدم الأحدث من الشركة Realme UI 5.0، المرتكزة إلى الإصدار المستقر من نظام التشغيل أندرويد 14، إلى جانب بعض الميزات الجديدة.

 

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مميزات التحديث

ويجلب التحديث الجديد جميع ميزات وتحسينات أندرويد 14 الجديدة، بما في ذلك تحسينات الأمان والخصوصية وغير ذلك الكثير، بالاضافة الميزات الخاصة بواجهة ريلمي الجديدة Relame UI 5.0 مثل تصميم Aquamorphic الجديد، وتحسين الأداء، وخدمة Filedrop الجديدة لنقل الملفات بسهولة، وغيرها.

وكما أنه يوفر عناصر واجهة مستخدم ونغمات رنين جديدة ورسوم متحركة للنظام والكثير من التغييرات الأخرى، كما يجلب النظام الجديد واجهة برمجة تطبيقات Grammatical Inflection وواجهة برمجة تطبيقات التفضيلات الإقليمية، وذلك فيما يخص المزايا الخاصة بمطوري التطبيقات.

مواصفات ريلمي Realme GT Neo 3 150W


يتميز هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 150W، بشاشة مثقبة من نوع AMOLED،  بقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، كما تدعم الشاشة تقنية النطاق الديناميكي عالٍ HDR10 +.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 150W، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 8100، والمطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 +، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

يتمتع هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 150W، بكاميرا خلفية ثلاثية مزودة بمستشعر رئيسي من إنتاج شركة “سوني” من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، يدعم نظام التثبيت البصري OIS، مصحوبا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحزم هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 150W، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع وفقا لمعيار SVOOC بقدرة 150 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 5 دقائق فقط.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme GT Neo 3 150W، مقابل سعر يبدأ من 10.181 جنيها مصريا للنسخة بسعة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.

Realme ريلمي أندرويد 14 Realme UI 5 0 واجهة ريلمي الجديدة

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