موبايل Realme GT 2 Pro يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

تواصل شركة ريلمي الصينية، طرح واجهة المستخدم التابعة لها Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 14، لهواتفها الرائدة وفقا لجدولها الزمني كما وعدت الشركة سابقا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، بدأت شركة ريلمي في طرح الإصدار التجريبي المفتوح من Realme UI 5.0، لهاتف Realme GT 2 Pro، ومع هذا التحديث الرئيسي، أصبح الهاتف الذكي يتمتع الآن بإمكانية الوصول المبكر إلى جميع ميزات أندرويد 14.

مواصفات هاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف ريلمي الرائد Realme GT 2 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة عرض + QHD، تدعم معدلات تحديث متغيرة من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، بمعالج من نوع كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.

ويتمتع هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويحزم هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي الخارق بقوة 120 وات، ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.