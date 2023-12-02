طرحت شركة ريلمي الصينية، واجهة المستخدم الجديدة Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 14، لهاتف Realme GT 2 Pro وفقا لجدولها الزمني كما وعدت الشركة سابقا، وفي وقت لاحق، ستم طرح التحديث لهاتفي Realme GT Neo 3 وGT Neo 3 150W.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تواصل شركة ريلمي طرح إصدار الوصول المبكر لنظام Android 14 لمستخدمي هاتف Realme 11 Pro 5G في الهند، مع هذا التحديث الرئيسي، أصبح الهاتف الذكي من سلسلة Realme، يتمتع الآن بإمكانية الوصول المبكر إلى جميع ميزات أندرويد 14.

موبايل ريلمي Realme 11 Pro 5G يحصل على أندرويد 14

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Realme 11 Pro 5G، بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز، وتدعم اللوحة 10 بت تقنية HDR10 + وتغطية 100٪ لـ DCI-P3، يمكن أن تصل نسبة سطوع الشاشة إلى 950 شمعة، وكما تتميز بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز.

Realme 11 Pro 5G

ويتمتع هاتف Realme 11 Pro 5G، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 100 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري للصورة OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف ريلمي Realme 11 Pro 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات سلكيا، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غصون 19 دقائق فقط.

وزودت ريلمي هاتف Realme 11 Pro 5G، بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وإلى جانب جميع الميزات السابقة، والشحن السريع بقدرة 100 وات، يضع هاتف ريلمي Realme 11 Pro + 5G كواحد من أكثر الأجهزة المليئة بالمميزات المتوفرة في الهند مقابل سعر منافس يبلغ حوالى 27999 روبية (أي ما يعادل 10500 جنيه مصرى).