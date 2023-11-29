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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Realme Narzo 50A يتلقى أندرويد 13 من ريلمي

Realme Narzo 50A
Realme Narzo 50A Prime

أعلنت شركة ريلمي Realme، لأول مرة عن هاتف Narzo 50A Prime الذكي في عام 2022. والآن، تطرح الشركة تحديثًا رئيسيًا للبرنامج يقوم بترقية Narzo 50A Prime إلى نظام التشغيل Android 13.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، مع تحديث Android 13 تعد الشركة بتحسينات في استقرار نظام الجهاز، ولتجنب أي مشكلات حرجة أو أخطاء كبيرة، ستقوم ريلمي بطرح التحديث بطريقة متدرجة، وهذا يعني أن جزءا صغيرا فقط من مالكي Narzo 50A Prime سيحصلون على التحديث.

 

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وعلاوة على ذلك، يقوم التحديث بترقية تصحيح أمان أندرويد لشهر سبتمبر 2023، وتسمح ريلمي للمستخدمين باستعادة التحديث من خلال العثور على الحزمة المضغوطة من خادم الشركة الرسمي وتثبيتها محليا.

Realme Narzo 50A Prime

سعر ومواصفات ريلمي Realme Narzo 50A Prime

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يعد Realme Narzo 50A Prime ، هاتف ذكي بميزانية محدودة مزود بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة توفر دقة Full HD+، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل و600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

يعمل هاتف ريلمي Realme Narzo 50A Prime، بمعالج ثماني النوى مميز من نوع Unisoc Tiger T612، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

يتمتع هاتف ريلمي Realme Narzo 50A Prime، بكاميرا خلفية ثلاثية مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، يدعم نظام التثبيت البصري OIS، مصحوبا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإشضافة إلى عدسة لتصوير بيانات العمق بدقة 0.3 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

يحزم هاتف ريلمي Realme Narzo 50A Prime، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 18 وات.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme Narzo 50A Prime، مقابل سعر يبدأ من 4326 جنيه مصري للنسخة بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت. 

Realme Narzo 50A Prime
ريلمي Realme Android 13 أندرويد 13 Narzo 50A Prime Realme Narzo 50A Prime

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