أفضل هواتف ريلمي Realme لعام 2023

تمتلك شركة ريلمي Realme، العديد من الأجهزة المتميزة في سوق الهواتف الذكية، لكن هذه الشركة الصينية الناشئة أحدثت هزة في صناعة الهواتف المحمولة من خلال مجموعة من الهواتف الفريدة والقوية وبأسعار تنافسية.

أفضل هواتف ريلمي 2023

عادةً ما تقدم هواتف ريلمي توازنا مقنعا بين السعر والأداء، وغالًا ما تركز على المواصفات السريعة مثل أحدث المعالجات أو سرعات الشحن فائقة السرعة، لذلك سنوضح لك خلال السطور التالية أفضل هواتف ريلمي لعام 2023.



1. أفضل هاتف رائد من ريلمي : Realme GT 2 Pro:



يعد Realme GT 2 Pro أول هاتف رائد حقيقي من ريلمي، يعمل بمعالج كوالكوم القوى Snapdragon 8 Gen 1.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Realme GT 2 Pro، بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة عرض WQHD+، تدعم معدلات تحديث متغيرة من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، بمعالج من نوع كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 أو 12 جيجابايت ، متصلة بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت.

زودت ريلمي هاتف Realme GT 2 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر سوني من نوع IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Samsung JN1، مع تقريب بصرى 40x، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

يحتوي هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، على بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي الخارق بقوة 120 وات.

Realme GT 2 Pro

2. أفضل نظام كاميرا من ريلمي : Realme 11 Pro+:

يعد Realme 11 Pro + هاتفا متوسط المدى، ولكنه يحتوي على أفضل نظام كاميرا من ريلمي، يضم مستشعر من نوع ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل مع Superzoom يعني أنه يمكنه التركيز التلقائي في كل من التنسيقين الرأسي والأفقي.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD uvq + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز، وتدعم اللوحة 10 بت تقنية HDR10 + وتغطية 100٪ لـ DCI-P3، يمكن أن تصل نسبة سطوع الشاشة إلى 950 شمعة، وكما تتميز بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 2160 هرتز.

يمتاز هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، بالإضافة إلى ما يصل إلى 8 جيجابات من ذاكرة الوصول العشوائي افتراضية، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

يحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro +، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات سلكيا، يمكنه شحن الهاتف من الوضع العادي إلى الشحن الكامل في أقل من نصف ساعة.

Realme 11 Pro +

3. إمكانيات رائدة بسعر أقل: Realme GT 2:

يعد Realme GT 2 هاتفا شبه رائد خارج المألوف، فهو في الواقع لديه الكثير من القواسم المشتركة مع جهاز Realme GT من ريلمي للعام الماضي.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Realme GT 2 بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وبدقة + FHD وجودة عرض 2K مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus.

يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme GT 2 بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

يقدم هاتف Realme GT 2 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر من نوع Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع دقة 50 ميجابكسل بمستشعر سامسونج من نوع JN1، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل .

ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4600 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات.

Realme GT 2

4. أفضل هاتف متوسط الفئة: Realme 9 Pro+:

يعد Realme 9 Pro + الإصدار المتميز ضمن سلسلة ريلمي 9، وهو خيار متوسط المدى يتمتع بتصميم فريد بخلفية متغيرة اللون والمتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية.

يتميز هاتف Realme 9 Pro +، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة عرض +Full HD، تبلغ دقتها 2412 × 1080 بكسل، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

جاء هاتف ريلمي + Realme 9 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX766، يدعم تقنية التثبيت البصري للصورة، مع كاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يعمل هاتف ريلمي + Realme 9 Pro بمعالج من نوع Dimensity 920 المطور من قبل شركة ميدياتك التايوانية بتقنية 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

يحتوي هاتف ريلمي + Realme 9 Pro على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع SuperDart بقوة 65 وات، وتشحن البطارية بالكامل في غضون 45 دقيقة فقط.

+ Realme 9 Pro

5. أسرع شحن من ريلمي: Realme GT 3:

Realme GT 3 هو أول هاتف يتمتع بسرعات شحن فائقة السرعة يمكنها تحويل البطارية الفارغة إلى بطارية كاملة في 10 دقائق فقط.

وبالنسبة لموصفاته، يتميز هاتف Realme GT3، بشاشة أمامية من نوع AMOLED، بقياس 6.74 بوصة، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع 144 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10+، مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20.12: 9.

يتمتع هاتف Realme GT3، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، بزاوية 112 درجة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتقريب الاجسام البعيدة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف Realme GT3، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Plus Gen 1، بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين الداخلى، والذي يدعم الشحن السريع بقدرة 240 وات.

يحزم هاتف Realme GT3، بطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم الشحن الخارق السريع SuperVOOC بقدرة 240 وات، وتدعى ريلمي أنها تشحن الجهاز بالكامل في غصون 9 دقائق و30 ثانية.