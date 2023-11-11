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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف هونر Honor في عام 2023

هواتف هونر
هواتف هونر

أصدرت شركة هونر Honor الصينية، العديد من الهواتف الذكية خلال عام 2023، منذ انفصالها عن هواوي في عام 2020، أصدرت الشركة سلسلة من الهواتف الذكية الواعدة التي تم تقديمها باعتبارها الأرخص والموجه للشباب، ولكن بعضها يُصنف من بين أفضل الهواتف الذكية في مجالاتها الخاصة، وفي هذا المقال، سنستعرض لك أفضل هواتف هونر في عام 2023.

أفضل هواتف هونر في عام 2023

 

1. هاتف هونر Honor Magic Vs:

 

يعد Honor Magic Vs، هو الجيل الثاني من الهواتف القابلة للطي من إنتاج شركة هونر، والذي تم طرحه للبيع في بلدان حول العالم على أنه أنحف وأخف جهاز قابل للطي، والترويج له بأنه أرخص منافس لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold القابلة للطي.

 

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وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Honor Magic Vs، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع OLED، تصبح بقياس 7.9 بوصه عند فتحها كجهاز لوحي، بدقه 2202 × 1984 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى شاشة خارجية يمكن استخدمها كهاتف قياسي عند إغلاق الهاتف، بقياس 6.45 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2560 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

يعمل الهاتف بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وجاء بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي من سوني IMX800 بدقة 54 + 50 + 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ويحتوي هاتف Honor Magic Vs، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والذي يجب أن يشحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غصون 46 دقيقة.

Honor Magic Vs

2. هاتف هونر Honor Magic5 Pro:

يعد Honor Magic5 Pro دليلا على أن هونر تحتل مكانة قوية في سوق الهواتف الذكية، ويتميز الهاتف بإمكانات رائدة من حيث الشاشة وعمر البطارية، ويمكن لهذا الهاتف أن يتفوق على أفضل هواتف أندرويد، وتوفر إعدادات الكاميرا مكانة كبيرة للهاتف ليحتل الصدارة في مجال الهواتف ذو الكاميرات الرقمية.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف هونر Honor Magic 5 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع OLED، كبيرة الحجم بقياس6.81 بوصة، بجودة عرض +FHD، وتدعم معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز في الثانية.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويأتي الهاتف مع إعداد ثلاثي العدسات للكاميرا الخلفية موضوعة في جزيرة دائرية الشكل تطلق عليها الشركة اسم Star Wheel، بدقة 50 + 50 + 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 12 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو

ويحزم هاتف Honor Magic 5 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 66 وات، كما يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الدفع الالكتروني NFC.

Honor Magic 5 Pro

3. هاتف هونر Honor 90:

يعد Honor 90 خيارا متوسط المدى من هونر، خاصة لأولئك الذين يغريهم العرض الممتاز، من بين الأفضل من حيث السعر، أو احتمال الحصول على مساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت بسعر مناسب.

وبالنسبة لمواصفاته، فهو يتميز بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع AMOLED، كبيرة الحجم بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض +Full HD، تبلغ دقتها 1224 × 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يعمل هاتف Honor 90، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

وجاء هاتف هونر Honor 90، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية،  بدقة 200 + 12 + 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا امامية بدقة 50 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 67 وات والتي يمكنها شحن الهاتف في غصون 50 دقيقة فقط.

Honor 90

4. هاتف هونر Honor Magic 5 Lite:

يعد Magic 5 Lite هاتفا متوسط التكلفة وبأسعار معقولة ويتفوق في مظهره، مع تصميم أنيق ونحيف يمكن أن ينتمي إلى هاتف يبلغ ضعف سعره على الأقل.

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف هونر Honor Magic 5 Lite، بشاشة كبيرة منحنية الجوانب من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويمتاز بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 + 5 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويحتوي الهاتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 وات، والتي تشحن الهاتف بالكامل في غصون 30 دقيقة فقط.

Magic 5 Lite

5. هاتف هونر Honor 70:

يعد Honor 70 هاتفا متوسط المدى من هونر، وهو أول هواتف الشركة بعد انفصالها عن هواوي، وبفضل التصميم الجذاب، والأداء القوي، وعمر البطارية الجيد، يعد هذا أحد أفضل الهواتف في هذا النطاق السعري.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Honor 70، بشاشة كبيرة منحنية  من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية HDR10 +.

يعمل هاتف Honor 70، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 778G +، ويقترن بتكوين ذاكرة مختلفة هي: 8 جيجابايت+ 128 جيجابايت، وبسعة 8 جيجابايت+ 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 12 جيجابايت+ 512 جيجابايت.

يأتي الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية بدقة 54 + 50 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4800 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، مما يتيح للمستخدمين شحن الجهاز في وقت قياسي من 3 إلى 60% خلال 20 دقيقة فقط.

Honor 70
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