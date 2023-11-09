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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بشحن 100 وات.. مواصفات سلسلة هونر المنتظرة Honor 100

Honor
Honor

تعمل شركة هونر Honor الصينية، على خليفة لسلسلة Honor 90، وهي تشكيلة Honor 100، التي من المقرر أن تشمل ثلاثة هواتف جديدة تحت اسم: Honor 100 وHonor 100 Pro وHonor 100 GT.

وبينما لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق رسمي بعد، تشير التسريبات الأخيرة إلى أنه من الممكن الكشف عن سلسلة هواتف هونر المنتظرة Honor 100 بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري.

 

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مواصفات سلسلة هونر Honor 100

حصل اثنان من الهواتف الذكية المحتملة من سلسلة Honor 100، بأرقام الطراز MAA-AN10 وMA-AN00، على شهادة 3C في الصين، تكشف هذه الشهادة أن الأجهزة ستدعم الشحن السريع بقوة 100 وات وستدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

وبصرف النظر عن قدرات الشحن السريع وتقنية 5G، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى من خلال شهادة 3C.

ومع ذلك، تشير الشائعات إلى أن سلسلة هونر القادمة Honor 100، ستتميز بشاشة بدقة 1.5K، وتعتيم عالي التردد لحماية العين، وستعمل التشكيلة بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2. 

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحتوي الأجهزة على كاميرات أمامية مزدوجة ووحدة كاميرا خلفية دائرية.

ولم تكشف شركة هونر بعد عن موعد الإطلاق الرسمي لسلسلة Honor 100، ولكن هناك ادعاء جديد مفاده أن سلسلة Honor 100 قد يتم إطلاقها هذا الشهر في الصين.

ووفقا للتسريب الجديد، سيتم الإعلان عن سلسلة هونر Honor 100، التي تتميز بكاميرات أمامية مزدوجة بتصميم جزيرة ذكية ووحدة كاميرا خلفية دائرية، في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيتم تجهيز السلسلة بمنصة Snapdragon 8 Gen 2 المحمولة، وستدعم شاشتها دقة 1.5K وتعتيم عالي التردد لحماية العين.

وأشارت بعض التسريبات إلى تكلفة هواتف سلسلة هونر Honor 100، حيث من المقرر أن يباع هاتف Honor 100 Pro مقابل سعر 59.990 روبية هندية، بينما ستبلغ تكلفة طراز Honor 100 حوالى 39.990 روبية هندية.

وبالإضافة إلى سلسلة Honor 100، يشاع أيضا أن شركة هونر تعمل على تشكيلة Magic 6، والتي قد تضم ثلاثة نماذج، هي: Magic 6 وMagic 6 Pro وMagic 6 Ultimate، ومن المتوقع أن تحتوي السلسلة بأكملها على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وفيما يتعلق بالإطلاق، فمن المرجح أن يتم الكشف عنه في أوائل فبراير في الصين.

هونر Honor Honor 100 سلسلة Honor 90 Honor 100 Pro

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