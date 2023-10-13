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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بطارية تدوم 14 يوما.. هونر تطلق سمارت ووتش بميزات جبارة وسعر منافس

Honor Watch 4 Pro
Honor Watch 4 Pro

أطلقت شركة هونر Honor، ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch 4 Pro والتي تتميز بعددا كبيرا من وظائف اللياقة البدنية، وإطار أنيق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ودعما خاص لشريجة الاتصال الألكترونية eSIM.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، تتميز ساعة هونر الجديدة Watch 4 Pro، بتصميم متميز بمظهر أنيق يشبه الساعة التقليدية الأنيقة، كما أنها تحتوي على الكثير من الميزات المفيدة، سواء على صعيد الراحة أو التركيز على الصحة.

 

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مواصفات ومميزات ساعة هونر Watch 4 Pro

تتميز ساعة Honor Watch 4 Pro بقرص دائري مع تاج دوار مع اهتزاز محرك خطي وزر فعلي على الجانب الأيمن، تأتي بقياس 46 مليمتر، كما يتميز الجهاز القابل للارتداء بجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سوار جلدى فاخر.

كما تدعم ساعة هونر الجديدة قاومة للماء حتى عمق 5 أمتار، وتتميز الساعة الذكية بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة وبدقة 464 × 464 بكسل، تحتوي الشاشة على تقنية LTPO التي يمكنها البقاء في وضع التشغيل دائما.

Honor Watch 4 Pro

وفيما يتعلق بمزايا الصحة، تحتوي ساعة Honor Watch 4 Pro على جهاز مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 ومتعقب النوم والتوتر، كما يحتوى الجهاز القابل للارتداء على مستشعر Honor Heart Health القادر على اكتشاف الرجفان الأذيني.

كما زودت هونر Honor Watch 4 Pro، بخوارزمية لحرق الدهون، وتدعم الساعة الذكية نظام تحديد المواقع GPS المدمج والأوضاع الرياضية المختلفة.

ويعد من أبرز مميزات ساعة Honor Watch 4 Pro، الدعم الخاص بشريحة الاتصال الألكترونية eSIM، والتي توفر وظيفة الاتصال الصوتي دون الحاجة إلى هاتف ذكي، كما زودت هونر ساعة بتطبيقات دردشة مثبتة مسبقا مثل WeChat، وخيار دفع مستقل، ودعم تقنية NFC، وإمكانية بث الموسيقى، وميزات أكثر ملاءمة. 

كما تزعم هونر أن الساعة الذكية تحتوى على بطارية تدوم لمدة 14 يوما في ظل الاستخدام العادي، بينما مع وظيفة eSIM، ستوفر 10 أيام من الاستخدام.

وتتوفر ساعة هونر الجديدة Honor Watch 4 Pro، في 3 ألوان هي: الأسود والبني والأخضر الداكن، يبلغ سعر الخيارين باللون الأسود والبني حوالى 219 دولار (أي ما يعادل 6760 جنيها مصريا)، بينما يكلف الخيار باللون الأخضر الداكن حوالى 246 دولار (أي ما يعادل 7600 جنيه مصري)، وهي متاحة للحجز المسبق عبر موقع الشركة الرسمي في الصين، مع بدء المبيعات الرسمية اعتبارًا من 16 أكتوبر.

Honor Watch 4 Pro
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