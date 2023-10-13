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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمظهر شيك وسعر رخيص.. Rogbid تطلق أول ساعة ذكية للنساء

ساعة Rogbid Rowatch
ساعة Rogbid Rowatch 5S

أعلنت شركة Rogbid، عن ساعتها الذكية الجديدة المصممة خصيصا للنساء تحت اسم Rowatch  5S، والتي تأتي بتصميم أنيق وتطرح بسعر رخيص جدا مقارنة بالمواصفات الني حصلت عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تم تصميم Rowatch 5S بدقة وتتميز بإطار على شكل بتلة مزين بأحجار الزركونيا المتلألئة، وتتميز الساعة الذكية الجديدة التي تركز على النساء بتصميم أنيق وشيك، فهو يمزج بين التطور والتكنولوجيا.

 

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مميزات ساعة Rogbid Rowatch 5S

وتقول Rogbid المتخصصة في تصميم وتطوير الساعات الرياضية وساعات الهاتف، إن Rowatch 5S هي أكثر من مجرد ساعة ذكية، فهى تعد رمز للابتكار والأناقة والأزياء والوظيفة، تم تصميمها كى تكون تحفة فنية رائعة لتترك انطباعا دائما لدى المستخدم.

وتأتي ساعة Rogbid Rowatch 5S، في ألوان رائعة مثل الوردي والفضي والذهبي بينما خيارات الحزام تأتي مصنوعة من الفولاذ أوالسيليكون.

ساعة Rogbid Rowatch 5S

وتتميز ساعة Rogbid Rowatch 5S، بشاشة مستديرة يبلغ قياسها 1.2 بوصة بدقة 240 × 240 بكسل، تم تصميم حجم الساعة الذكية بشكل مثالي ليناسب معصم المرأة بشكل مريح.

وتدعم Rogbid Rowatch 5S، الاتصال بالهواتف الذكية عبر تقنية البلوتوث، لإجراء المكالمات عبر الساعة، كما أن تشمل الوظائف المدمجة بالساعة إمكانية تتبع سجل المكالمات، ومزامنة جهات الاتصال، وأكثر من 100 وضع رياضي.

ساعة Rogbid Rowatch 5S

وتحتوي ساعة Rowatch 5S على أجهزة استشعار تدعم تتبع النشاط ومراقبة الصحة، وتشمل هذه معدل ضربات القلب، SpO2، ومتابعة الدورة الشهرية، وأنماط النوم، والتذكيرات الأخرى.

وتحزم ساعة Rowatch 5S، بطارية بقوة 200 مللي أمبير في الساعة توفر ما يصل إلى 15 يوما من وقت التشغيل، يمكن استخدام الأداة الذكية كجهاز تحكم عن بعد في الكاميرا ولديها دعم للمساعد الصوتي.

وتتوفر ساعة Rogbid Rowatch 5S للبيع عبر متجر Rogbid الرسمي على الإنترنت، مقابل سعر يبدأ من 50 دولار (أي ما يعادل 1545 جنيها مصريا).

ساعة Rogbid Rowatch 5S
Rogbid ساعة ذكية سمارت ووتش Rowatch 5S Rogbid Rowatch 5S

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