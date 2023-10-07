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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في حدود 100 ألف جنيه.. هواوي تطلق سمارت ووتش من الذهب عيار 18

Huawei Watch Ultimate
Huawei Watch Ultimate Design

طرحت شركة هواوي الصينية، ساعة ذكية فاخرة مصنوعة من الذهب، والتي تم إطلاقها بسعر خيالي في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا تحت اسم Huawei Watch Ultimate Gold Edition.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كانت شركة هواوي قد أطلقت الإصدار الذهبي من ساعتها الذكية الفاخرة Huawei Watch Ultimate Gold Edition لأول مرة في سوقها المحلي في الصين خلال الأسابيع الماضية.

 

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مواصفات ساعة هواوي Watch Ultimate الإصدار الذهبي

تعتبر Huawei Watch Ultimate Gold Edition نسخة خاصة من ساعة هواوي الذكية، وتضم ستة أقسام مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط، وتمتاز الأجزاء الأخرى مثل التاج، وحزام PVD، ومشبك الفراشة مصنوعة أيضا من الذهب، في حين أن السوار مصنوع من التيتانيوم مطلي بطبقة PVD من الذهب.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition

وأوضحت هواوي أنه تم إنشاء أنماط الساعة ثلاثية الأبعاد باستخدام عملية نقش قطع الماس، وهي تأتي مع إبزيم فراشة قابل للتعديل على حزام التيتانيوم الذهبي بتقنية PVD.

ويتميز الإصدار الفريد من ساعة هواوي بإطار من السيراميك البلوري النانوي وتصنيع دقيق باستخدام الحاسب الآلي للحصول على لمسة نهائية عالية الجودة، لقد خضع لـ 24 تقنية معالجة، مما يجعله أكثر متانة ومقاومة للتآكل بمقدار 6-7 مرات مقارنة بالإصدار القياسي.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition

وتتميز ساعة هواوي Huawei Watch ذات الإصدار الذهبي، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 1.5 بوصة، وبدقة 450 × 450 بكسل، ومعدل تحديث متكيف يبلغ 1-60 هرتز.

 

Huawei Watch Ultimate Gold Edition

وزودت هواوي ساعة Huawei Watch، بطارية بسعة 530 مللي أمبير يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 14 يوما مع الاستخدام العادي، و8 أيام مع الاستخدام الكثيف.

وأشارت هواوي إلى النسخة الصينية من ساعة Huawei Watch، توفر ميزة المراسلة عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه عبر أقمار Beidou، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل عندما لا تكون الشبكة الأرضية متاحة بنقرة واحدة فقط على الساعة.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة Huawei Watch Ultimate Gold Edition الأنشطة تحت الماء حتى عمق 100 متر والعديد من ميزات المراقبة الصحية مثل مراقبة الإشارات الجسدية، ومراقبة معدل ضربات القلب TruSeenTM 5.0، ومراقبة النوم TruSleepTM 3.0، وتحليل تخطيط القلب في الوقت الحقيقي، وصحة الأوعية الدموية ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم SpO2.

السعر

تتوفر ساعة هواوي Huawei Watch Ultimate Design، للبيع في أوروبا مقابل سعر 2999 يورو (أي ما يعادل 97 ألفا و 480 جنيها مصريا) و2699 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 101294 جنيها مصريا) في المملكة المتحدة.

Huawei Watch Ultimate Design
هواوي الذهب ساعة ذكية الذهب عيار 18 ساعة هواوي Huawei Watch Ultimate Gold Edition

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