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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تشعل المنافسة.. هاتف جديد قابل للطي الأنحف في العالم

Magic Vs2
Magic Vs2

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتف آخر قابل للطي ضمن تشكيلة Magic V، والذي يأتي خلفا لجهاز العام الماضي Magic Vs، ويتميز الهاتف المسمى Magic Vs2 بإطار مصنوع من سبائك المغنيسيوم مع مفصل Luban Titanium المطور حديثًا والذي سمح للجهاز بأن يكون نحيفا بشكل ملحوظ بوزن 229 جراما فقط.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني،  يتميز هاتف هونر الجديد Magic Vs2 بتصميم نحيف للغاية حيث يبلغ سمكه 10.7 مليمتر في حالته المطوية و5.1 مليميتر فقط عند فتحه.

 

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سعر ومواصفات هاتف Magic Vs2

ويأتي هاتف Magic Vs2، بشاشة خارجية من نوع LTPO OLED يبلغ قياسها 6.43 بوصة بدقة 1060 × 2376 بكسل تدعم معدل تحديث 1-120 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتدعي شركة هونر أيضا أن شاشة الغلاف يمكن أن يصل سطوعها إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

Magic Vs2

ويتميز هاتف هونر Magic Vs2، بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع LTPO OLED، بقياس 7.9 بوصة، بجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وتتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9.8:9.

Magic Vs2

تدعم كلتا الشاشتين تقنية HDR 10+ وتتميزان بكاميرات أمامية بدقة 16 ميجابكسل موجودة داخل فتحات مثقوبة، كما يدعم هاتف Magic Vs2 أيضا العمل مع القلم الالكترونى على الشاشات الخارجية والداخلية.

Magic Vs2

ويتم تشغيل هاتف هونر Magic Vs2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويتمتع هاتف هونر الجديد Magic Vs2، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 20 ميجابكسل،مع تقريب بصري 2.5x وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرتين أماميتن على كل من الشاشة الداخلية والخارجية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل الهاتف بواجهة المستخدم من هونر MagicOS 7.2 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، والتي تأتي مع العديد من التحسينات للشاشة الأكبر مثل تعدد المهام على الشاشة المنقسمة، وفتح سلس لنفس التطبيق جنبا إلى جنب ووضع هوفر المجاني الذي يقسم نصفي الشاشة للكمبيوتر المحمول، لتجربة شبيهة بالتطبيقات المدعومة.

Magic Vs2

وزودت هونر هاتف Magic Vs2، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات.

ويتوفر هاتف Magic Vs2 باللون الأسود المخملي والأزرق الجليدي والأرجواني المرجاني، مقابل سعر يبدأ من 958 دولار (أي ما يعادل 29.600 جنيه مصري)، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت، وهو متاح للحجز المسبق في الصين من الموقع الرسمي لشركة Honor بينما ستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 17 أكتوبر.

Magic Vs2
هونر Honor Magic Vs2 Magic V سعر ومواصفات Magic Vs2

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