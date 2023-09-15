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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش الفئة المتوسطة.. هونر تطلق هاتفا جديدا بكاميرا 200 ميجابيكسل

Honor 90
Honor 90

أتاحت شركة هونر Honor الصينية، سلسلة هواتفها الجديدة Honor 90، في السوق الهندي، والتي تتميز بكونها واحدة من أفضل هواتف أندرويد لعام 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يتوفر هاتف هونر الجديد Honor 90، في الهند مقابل سعر يبدأ من 458 دولار (أي ما يعادل 14100 جنيه مصري)، للطراز بسعة 8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت.

 

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مواصفات هاتف هونر الجديد Honor 90


يتميز هاتف هونر الجديد Honor 90، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع AMOLED، كبيرة الحجم بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض +Full HD، تبلغ دقتها 1224 × 2700 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتتميز بسطوع أقصى 1600 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل هاتف Honor 90، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7 Gen 1، والذي يأتي مقترنا بمعالج رسوميات مميز من نوع Adreno 644، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

Honor 90

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، يمتاز هاتف هونر Honor 90، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا امامية بدقة 50 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف Honor 90 ، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 67 وات والتي يمكنها شحن الهاتف في غصون 50 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 5 وات.

Honor 90

وتشمل مزايا الاتصال بالهاتف، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي الأسرع Wi-Fi 6 ، ودعم تقنية البلوتوث BT5.2، وتقنية الدفع الالكتروني NFC، مع مستشعر IR، والعمل بواجهة هونر التقليدية MagicOS 7.1، المستندة على نظام التشغيل Android 13، ويحتوي على مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة.

هونر Honor Honor 90 سعر هونر 90 مواصفات هونر 90

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