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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخف هاتف قابل للطي.. أحدث موبايلات هونر يقلب موازين المنافسة

هونر Magic V2
هونر Magic V2

تسعى شركة هونر الصينية، لإثبات أن هاتفها الذكي الجديد Magic V2، هو أخف هاتف قابل للطي، وبفضل الاختبارات المختلفة التي أجراها منشئو المحتوى المتخصصون في التكنولوجيا، أثبتت أنه بالفعل أخف هاتف قابل للطي في السوق حتى الآن.

ويعد هاتف هونر Magic V2 أخف هاتف ذكي قابل للطي على طراز الكتب في العالم حتى الآن، كما قالوا عنه منشئي المحتوى التقني على موقع يوتيوب، حيث تم اختباره لأكثر من مرة بعدما أطلقت العلامة التجارية سلسلة من الملصقات لتسليط الضوء على هذه الميزة، مما يجعل هذا العضو الجديد في عائلة HONOR Magic Series واحدا من أكثر المنتجات ابتكارا في السوق.

 

 

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ولإظهار خفة وزنه الكبيرة، قام منشئي المحتوى التقني على موقع يوتيوب باختباره من خلال وزنه على الميزان، وتبين أن هاتف هونر Magic V2 أخف وزنا بما يصل إلى 19 جراما من الهواتف الذكية الأخرى القابلة للطي في السوق، وحتى أخف من بعض الهواتف الذكية القياسية.

Magic V2

ويرجع ذلك إلى سلسلة من التحسينات في المواد المفصلية والحرفية والهيكل، بالإضافة إلى التصميم المبتكر لنظام التبريد ومجموعة متنوعة من التقنيات المتطورة، مما جعل Magic V2 يحقق عامل شكل رائع فائق النحافة بسمك 9.9 ملميتر ووزن 231 جرام.

هونر Magic V2

مواصفات هونر Magic V2

وبالنسبة لمواصفاته، يأتي هاتف هونر Magic V2، مع شاشة مرنة قابلة للطي من نوع LTPO OLED، بقياس 6.92 بوصة بدقة 2156 × 2344 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و تقنية HDR10+.

هونر Magic V2

وكما يتميز هاتف هونر Magic V2، بشاشة خارجية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.43 بوصة،بدقة 1060 × 2376 بكسل، تدعم تقنية HDR10+ ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.

هاتف هونر Magic V2

وزودت هونر هاتف Magic V2، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا تليوغرافية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف هونر Magic V2

ويعمل هاتف هونر Magic V2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين  256 أو 512 جيجابايت.

 هونر Magic V2

ويحتوى هاتف هونر Magic V2، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB Type C، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 5 وات، ويعمل الهاتف بواجهة الشركة التقليدية MagicOS 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويتوفر هاتف هونر Magic V2، باللون الأسود والرمادي والبنفسجي والذهبي، مقابل سعر 1130 يورو (أي ما يعادل 38360 جنيه مصرى)، للنسخة بسعة 16 رام + 256 جيجابايت.

هونر Magic V2
هونر Magic V2 هونر Magic V2 أخف هاتف ذكي قابل للطي مواصفات هونر Magic V2

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