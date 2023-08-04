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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للطبقة المتوسطة.. تسريب مواصفات تابلت هونر الجديد X9

هونر
هونر

أطلقت شركة  هونر  Honor الصينية جهازها اللوحي Honor Pad X9 متوسط المدى مؤخرا في المملكة المتحدة والهند، والآن في طريقها لطرحه في سنغافورة حيث تم رصده على موقع شهادة IMDA.

ظهر التابلت الجديد من "هونر" Honor Pad X9 على موقع شهادات اعتماد  IMDA ويحمل رقم الطراز ELN-L09. لا تقدم الشهادة الكثير من المعلومات بخلاف معلومة وحيدة هو أن Pad X9 سيدعم اتصال Bluetooth و Wi-Fi. ومع ذلك ، أكدت الشهادة قرب وصوله إلى أسواق سنغافورة. إليك كل مواصفاته.

هونر

مواصفات Honor Pad X9

يأتي جهاز Honor Pad X9 بشاشة كبيرة مقاس 11.5 بوصة تتميز بدقة 2K حادة ، مع درجة سطوع أقصى تبلغ 400 شمعة في المتر المربع، معدل التحديث 120 هرتز. علاوة على ذلك ، فإن الجهاز اللوحي مزود بستة مكبرات صوت، مع شهادة Hi-Res لجودة الصوت.

بفضل المظهر النحيف للتابلت الذي يبلغ سمكه 6.9 ملم فقط ووزنه الإجمالي 499 جرامًا ، يسهل حمل جهاز Honor Pad X9 واستخدامه وهو مناسب جدا للأشخاص كثيري التنقل والسفر.

يعمل الجهاز من خلال معالج "كوالكوم" مجموعة شرائح  Snapdragon 695 ، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت فعلية بجانب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة. مع مساحة تخزين 128 جيجابايت روم.

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يتميز جهاز Honor Pad X9 ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7250 مللي أمبير في الساعة للاستخدام لفترات طويلة تضمن لك عدم الحاجة إلى الشحن كل عدة ساعات، ويدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

 يعمل تابلت "هونر" من خلال واجهة مستخدم  MagicUI 7.1 ، استنادًا إلى نظام تشغيل أندرويد 13 ، وهو يوفر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. يأتي الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا سيلفي في الشاشة الأمامية بدقة 5 ميجابكسل ، مما يجعله مثاليًا للتصوير الأساسي ومكالمات الفيديو.

تابلت هونر تابلت هونر Honor Pad X9

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