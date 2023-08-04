هونر تطلق رسميا ساعتها الذكية Watch 4 في أوروبا

أطلقت شركة "هونر" الصينية ساعتها الذكية Honor Watch 4 لأول مرة في الصين الشهر الماضي، بمجموعة كاملة من الميزات الرائعة مثل شاشة AMOLED كبيرة وهيكل من الألومنيوم، والآن طرحتها رسميا في أسواق أوروبا ، لكنها تفتقد ميزة وجود eSIM التي تجعلها ساعة مميزة ومختلفة عن المنافسين.

مواصفات Honor Watch 4

تتميز ساعة Honor Watch 4 بإطار من الألومنيوم وشاشة عرض AMOLED كبيرة مقاس 1.75 بوصة تقدم دقة وضوح 450 × 390 بكسل، مع كثفاة بكسلات 340 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 60 هرتز.

Honor Watch 4

يأتي الإصدار الصيني من الساعة الذكية لـ “هونر” بدعم eSIM ، مما يوفر اتصالًا خلويًا مستقلًا دون الحاجة إلى الاقتران بهاتف ذكي، هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات وإرسال رسائل وتلقي إشعارات التطبيق مباشرة على الساعة الذكية، دون الحاجة لوجود الهاتف ومع ذلك ، فإن المتغير الأوروبي يفتقر إلى دعم eSIM ، مما أدى إلى عدم وجود هذه الميزات للمستخدمين في تلك المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك ، تفتقر الساعة الذكية النسخة الأوروبية إلى اتصال واي فاي، مما يتطلب من المستخدمين في الاتحاد الأوروبي الاعتماد على Bluetooth 5.2 لتوصيل ساعاتهم بالهواتف الذكية للحصول على الاتصال والمراسلة وتلقي الإشعارات.

Honor Watch 4

تتميز الساعة الذكية أيضًا بأنها مقاومة للماء بتصنيف 5ATM ، مما يعني أنه يمكنك ارتداء الساعة الذكية أثناء السباحة، ذلك بالإضافة إلى مجموعة كاملة من المزايا الخاصة بالصحة واللياقة البدينة، منها مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم ومراقبة مراحل النوم وما إلى ذلك.

تأتي ساعة هونر Watch 4 مع دعم تحديد الموقع الجغرافي GPS وتحزم بطارية كبيرة تبلغ 451 مللي أمبير في الساعة ، قادرة على العمل لمدة تصل إلى 14 يومًا مع الاستخدام المعتاد.

تُعّرف شركة Honor الاستخدام القياسي بهذه الوظائف والإمكانيات، مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب وتتبع النوم ، 30 دقيقة من مكالمات Bluetooth أسبوعيًا ، 30 دقيقة من تشغيل الموسيقى أسبوعيًا ، 90 دقيقة من التدريب باستخدام GPS في الأسبوع ، تلقي 50 رسالة ، 6 مكالمات واردة ، و 3 تنبيهات على مدار الساعة يوميًا ، وتشغيل الشاشة 200 مرة في اليوم.

التسعير والتوافر

Honor Watch 4 متاحة على الموقع الفرنسي للشركة مقابل 149.90 يورو شاملة الضرائب. في أوروبا ، يتم تقديمها فقط في خيار اللون الأسود.