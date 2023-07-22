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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأنحف والأخف وزنا.. هاتف هونر الجديد يحطم الأرقام القياسية في المبيعات

Magic V2
Magic V2

أطلقت شركة هونر Honor واحدا من أفضل الهواتف الرائدة في الفئة القابلة للطي مع أحدث إصدار من Magic V2، الهاتف الأنحف والأخف وزنا والقابل للطي في السوق.

 وأثبت هاتف هونر الجديد Magic V2 أن الهواتف ذات الطيات الكبيرة والضخمة أصبحت شيئا من الماضي، وذلك بفضل تصميمه النحيف، وقد أثبت الجهاز بالفعل أنه حقق نجاحا كبيرا في الصين، بعد أن حطم الهاتف سجلات المبيعات القياسية في البلاد، وهو حاليا الهاتف الأكثر مبيعا في فئة 550 دولارا في الصين.

 

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هاتف هونر الجديد يحطم الارقام القياسية في المبيعات


وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أعلنت شركة هونر اليوم أن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Honor Magic V2 ، حطم الرقم القياسي الأول للمبيعات لجميع الهواتف فوق 550 دولارا في الصين في عام 2023. 

Magic V2


وتشمل هذه الفئة هواتف ذكية قياسية مثل iPhone 14 Pro Max و Xiaomi 13 Ultra و Oppo Find X6 Pro ، وقالت الشركة أيضا إن مبيعات اليوم الأول ارتفعت بنسبة 655٪ مقارنة بالفترة نفسها بالنسبة إلى الإصدار السابق Magic Vs.

وتمتلك هونر مخزون كافٍ من هاتف Magic V2 لكن يبدو أن الطلب على شرائه يتجاوز توقعات الشركة، حيث أفاد MyDrivers أن المستهلكين في الصين يصطفون لشراء Honor Magic V2 في المتاجر غير المتصلة بالإنترنت.

ويرجع الإقبال الكبير على شراء Magic V2، إلى تصميمه النحيف والخفيف، وعند طي الجهاز ، يبلغ قياسه 9.9 ملميتر فقط، ولكن عند فتحه يصل سمك الجهاز إلى 4.7 ملميتر، مما دفع بعض التقارير الإخبارية إلى تسميته "أرق قابل للطي مع قلم الكتروني"، ليس فقط لنحافته، ولكن لوزنه الخفيف أيضا، حيث يبلغ حجمه 237 جراما فقط.

ويتميز هاتف هونر الجديد Magic V2، بمواصفات قوية فهو أول هاتف قابل للطي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، وشاشات AMOLED، تدعم معدل تحديث 120 هرتز لكل من الشاشة الداخلية والخارجية، ويتوافر بالهاتف بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

هونر Magic V2 انحف هاتف قابل للطي Honor Magic V2 هواتف ذكية

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