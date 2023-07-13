أنحف هاتف قابل للطي بالسوق.. هونر تطلق رسميا Honor Magic V2

أعلنت شركة هونر Honor، رسميا عن الجيل الثالث من هواتفها القابلة للطي، والذي ينطلق تحت اسم Honor Magic V2، ويتميز بتصميم مذهل وصفته الشركة بأنه أرفع هاتف قابل للطي في السوق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر القابل للطي الجديد Honor Magic V2، بتصميم نحيف للغاية، يبلغ حجمه 9.9 ملميتر فقط في حالته المطوية، و4.7 ملميتر عند فتح الطية، ويبلغ وزنه حوالي 231 جراما فقط.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor Magic V2

يمنح هاتف هونر Magic V2، عنصر التصميم الأنيق هو آلية المفصلة أحادية الهيكل بدون تروس والتي تستخدم غطاء سبائك التيتانيوم المطبوع ثلاثي الأبعاد الذي طورته هونر، وتستخدم آلية الطي أيضا براغي قصيرة مخصصة في مكون المفصلة، أكدت أن الشركة أن هاتفها القابل للطي الجديد يتميز بطلاء P2i على جميع العناصر الداخلية التي تحميها من رذاذ الماء العرضي.

هاتف هونر Honor Mogic V2

متاز هاتف Honor Magic V2، بشاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO OLED، تصبح بقياس 7.92 بوصه عند فتحها كجهاز لوحي، وتتمتع بدقة 2156 × 2344 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تأتي لوحة الشاشة متوافقة مع تقنية HDR 10+ ويمكنها إخراج ما يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع من السطوع في الوضع التلقائي.

وزودت هونر شاشة الهاتف بتقنية تعتيم PWM عالي التردد 3840 هرتز للحصول على رسوم متحركة خالية من الوميض، وتتميز الشاشة الرئيسية أيضا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل موجودة في فتحة مثقبة وتدعم العمل مع القلم الألكتروني.

Honor Mogic V2

وذلك إلى جانب، شاشة خارجية يمكن استخدمها كهاتف قياسي عند إغلاق الهاتف، بقياس 6.43 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2376 × 1060 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وهي تتميز بنفس التعتيم عالي التردد PWM مثل الشاشة الرئيسية وسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع في الوضع التلقائي، كما تتميز الشاشة الخارجية بدعم العمل مع القلم الالكتروني.

ويعمل هاتف هونر القابل للطي Magic V2، بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، الذي يتميز بنواة أساسية Cortex-X3 عالية السرعة بسرعة 3.36 جيجاهرتز، ويتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

Honor Mogic V2

وبينما يتميز إصدار Magic V2 Ultrame بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.

ويتمتع هاتف هونر Honor Mogic V2، بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب وحدة فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة مقربة بدقة 20 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتي 2.5 مرات وتقنية التثبيت البصري، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف هونر Honor Mogic V2

ويحتوي هاتف Honor Magic V2، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والذي يجب أن يشحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غصون 46 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم من هونر MagicOS 7.2 المستندة على نظام التشغيل أندرويد Android 13.

ويتوفر هاتف Honor Mogic V2، باللون الأسود والأرجواني والذهبي، في الصين مقابل سعر يبدأ من 8999 يوان صيني (أي ما يعادل 38 و 860 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت.