منافس سامسونج .. هونر تكشف رسميا عن صور تابلت MagicPad الجديد

تستعد شركة "هونر" الصينية التي كانت فيما سبق علامة تجارية فرعية لشركة "هواوي" أن تطلق سلسلة هواتف قابلة للطي وتابلت جديد في 12 يوليو الجاري.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina ستكشف "هونر" للمرة الأولى عن كلا من الهاتف الذكي Magic V2 القابل للطي بالإضافة إلى الجهاز اللوحي Honor MagicPad الجديد.

وأشار الموقع إلى أن العلامة التجارية بدأت في حملتها الدعائية والتسويقية مؤخرًا حيث كشفت من خلالها عن إصدار تابلت MagicPad بـ شاشة عرض IMAX Enhanced ، والآن تكشف المزيد عن الجهاز من خلال عرض التصميم رسميا.

Honor MagicPad

تظهر الصور الأولية أن تابلت هونر ماجيك باد يتميز بلغة تصميم بسيطة وأنيقة وعصرية مع تضمين كاميرات مزدوجة في الخلفية، بالإضافة إلى ذلك ، أسفل شعار العلامة التجارية Honor ، يمكنك العثور على شعار "IMAX Enhanced"، مما يشير إلى أن MagicPad حصل على شهادة IMAX Enhanced وبالتالي تضمن للمستخدم تجربة مشاهدة محتوى ترفيهي غامرة بالصوتيات الرائغة والواضحة والمجسمة ومرئيات عالية الجودة، يمكن مقارنتها بالمعايير الغامرة لمسارح IMAX الأصلية.

Honor MagicPad

نجد أن تابلت هونر ماجيك باد Honor MagicPad اللوحي ذو حواف رفيعة بشكل ملحوظ من جميع الجوانب ، مع ملاحظة أن الحواف العلوية والسفلية أقل قليلا من الحواف اليمنى واليسرى ، وتشير تقارير متداولة أن الجهاز اللوحي سيحتوي على شاشة مقاس 13 بوصة بدقة 2.8 كيلو بايت. سيكون متوفرًا بخيارات ألوان ذهبي سماوي ورمادي ودافئ.

يظهر الإعلان الدعائي أن التابلت سيأتي بلوحة مفاتيح قابلة للفصل وقلم رقمي مثل كل الاجهزة اللوحية البريميوم لتلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدمين وتعزيز القيم الإنتاجية والإبداعية.

حتى الآن المعلومات الفنية والتقنية المتوفرة عن الجهاز اللوحي الجديد محدودة للغاية، وكلها في إطار التكهنات وليست حقائق مؤكدة، ولكن من شبه المؤكد أن يأتي التابلت مع معالج متطور وسريع في الأداء سواء من كوالكوم Qualcomm أو ميدياتك MediaTek.

وتشير التكهنات إلى إمكانية أن يكون الجهاز اللوحي مزودًا بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 شريحة الجيل الأول، على غرار العديد من الأجهزة اللوحية المتميزة التي تم إصدارها مؤخرًا.