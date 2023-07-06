هونر تطلق أحدث جهاز تابلت بسعر رخيص.. لن تصدقه

وصل الآن الهاتف الذكي الجديد من هونر Honor Play 40، وهو يبدو مختلفاً - فهو متطابق من الداخل ولكنه مختلف في التصميم الخارجي. كما كشفت الشركة أيضاً عن جهاز لوحي جديد وأنيق يتميز بالوسائط المتعددة.



تابلت Honor Pad X8 Pro

يأتي جهاز لوحي Honor Pad X8 Pro بحجم 11.5 بوصة، أكبر من Pad X8 (10.1 بوصة). تتميز شاشته IPS LCD بدقة 2000 × 1200 بكسل، وتغطي 100٪ من sRGB، ويصل سطوعها الأقصى إلى 400 نيت والحد الأدنى إلى 2 نيت. كما تعمل الشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز (أو 90 هرتز أو 60 هرتز). ويتميز الجهاز بصوت عالي الجودة مع ستة مكبرات صوت (اثنتان على كل جانب من الجوانب الثلاثة).

يعمل الجهاز Honor Pad X8 Pro بمعالج Snapdragon 685، ويمكن تكوينه مع 4/6/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين. كما يعمل الجهاز بنظام تشغيل MagicOS 7.1 (Android 13) من الصندوق.

يأتي جهاز Honor Pad X8 Pro بجسم معدني رفيع وخفيف بسماكة 6.9 ملم ووزن 495 جرامًا. ويأتي الجهاز ببطارية سعة 7250 مللي أمبير في الساعة، والتي تعد بـ 13 ساعة من تشغيل الفيديو. وهناك ثلاثة خيارات للألوان وتتطابق الأسلوب مع هاتف Honor Play 40.

يتوفر جهاز Honor Pad X8 Pro أيضًا اليوم عبر متجر Honor على الإنترنت في الصين، ويبلغ سعر الإصدار بسعة 6/128 جيجابايت 1,100 يوان صيني (150 دولارًا أمريكيًا / 140 يورو / 12,500 روبية هندية).