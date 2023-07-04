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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أقوى هاتف فئة متوسطة.. اعرف سعر ومواصفات هونر Honor X9 5G

Honor X9 5G
Honor X9 5G

تمكنت العلامة التجارية "هونر" Honor من الانفصال بنجاح عن شركتها الأم "هواوي" Huawei ، التي أجبرت إلى حد كبير على الخروج من الأسواق الغربية بسبب العقوبات الأمريكية.

وأصبحت الشركة الفرعية السابقة "هونر" تقف حاليا بثبات وقوة على قدميها في الأسواق المختلفة ولديها خطط كبيرة للمستقبل ، وتريد أن تجتاح سوق الهواتف الرائدة من خلال نماذج مثل Honor Magic4 Pro، ومع ذلك فإن تحقيق النجاح على نطاق واسع ، يتطلب من الشركة تقديم منتجات جذابة للفئات المتوسطة.

Honor X9 5G

ويعد هاتف هونر Honor X9 5G (أو Magic4 Lite ، كما يطلق عليه في الاتحاد الأوروبي) الذي يباع بسعر 9 آلاف جنيه مع نسخة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 128GBو 8GB على موقع أمازون، نموذجا رائعا لما يجب أن يكون عليه الهاتف متوسط المدى الذي يأتي بإمكانيات شبيهة بالهواتف الرائدة فيما عدا إمكانيات التصوير فقط.

و إليك في السطور التالية كل مواصفات هاتف Honor X9 5G

Honor X9 5G

مواصفات Honor X9 5G

يأتي الهاتف مع شاشة نوعها IPS LCD مقاس 6.8 بوصة، دقة وضوح 1080x2388 بكسل لكل بوصة، وكثافة بكسلات 385 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، نسبة شاشة إلى عرض 89.2%، مع سماعات ستيريو لتجربة غامرة بصوت واضح وقت مشاهدة الأفلام والمواد الترفيهية.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح SM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانو ثماني النوى بتردد ميقاتي 2.2 جيجاهرتز، شريحة معالجة رسوميات Adreno 619

يحزم الهاتف هونر إكس 9 بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 4800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 66% وتصل من 0 إلى 81% خلال 30 دقيقة فقط نظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة المستخدم Magic UI 4.2.

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وبالنسبة لإمكانيات التصوير نجد إعداد كاميرات ثلاثي للوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل، فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانورامي، مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

الجهاز به مستشعر بصمات الاصبع مدمج مع زر الطاقة ومقياس تسارع وتقارب وبوصلة وجيروسكوب، ويدعم اتصال واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.1, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة أخرى مثل GLONASS, GALILEO, BDS

هونر Honor هواوي Huawei Honor X9 5G هونر إكس 9

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