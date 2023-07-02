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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات فائقة.. سلسلة هونر Honor القادمة تنافس سامسونج وشاومي

صدى البلد

تستعد شركة هونر الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها المميزة بعد أيام قليلة، حيث من المقرر أن تصدر الشركة هواتف Honor X50 في 5 يوليو القادم، مع عدد من الإمكانات والقدرات المتميزة للغاية أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية. 

 

وبحسب تقرير من Gizmochina فإن هواتف Honor X50 يمكنها المنافسة على أفضل هواتف أندرويد للشباب والفئة المتوسطة مع كبرى شركات الهواتف مثل سامسونج وشاومي، بالإضافة إلى كونها تمتلك قدرات كبيرة تجعلها ترتقي للهواتف الرائدة. 

 

وستحصل سلسلة هونر Honor X50 على شاشة منحنية من نوع AMOLED قياس 6.78 بوصة توفر جودة 1.5K ، ودقة تبلغ 2652 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وألوان الفضي والأبيض المتدرج مع اللون البرتقالي. 

   

وستقدم هواتف هونر Honor X50 تصميم دائري للكاميرا يضم كاميرتين وفلاش LED، مع كاميرا خلفية أساسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 / 1.67 وفتحة عدسة f / 1.75، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

 

وستعمل سلسلة هونر Honor X50 بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 و 16 جيجابايت ، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ونظام Android 13 المستند إلى Magic UI، مع  بطارية 5700 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات.  

 

 

 

 

 

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