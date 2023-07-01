كلها هتكون بـ ChatGPT.. هونر تدمج هواتفها بالذكاء الاصطناعي

تخوض شركة هونر Honor ، الشركة المصنعة للأجهزة الإلكترونية الصينية ، غمار تجربة جديدة مع الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) في هواتفها الذكية.

في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية المقام في شنغهاي 2023 ، أكد تشاو مينغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Honor Device Co Ltd ، على أن الهواتف المحمولة أصبحت المثال الأكثر كمالا لأنظمة الحوسبة وتقنيات الاتصال والعرض وأيضا لتفعيل قدرات الذكاء الاصطناعي ، حيث تدمج بشكل فعال الأجهزة والتقنيات المتنوعة.

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أشارت "تشاو" خلال كلمته بالمؤتمر إلى أن التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاتصالات أطلق عصر جديد من الهواتف الذكية المبتكرة، وفتح إمكانيات لا حصر لها للاستكشاف. ترى شركة Honor أن من مسؤوليتها تبني هذه الفرص الجديدة المتاحة عبر الذكاء الاصطناعي ودفع حدود قدرات الهواتف الذكية باستمرار.

لتحقيق الطفرة التي تنشدها الشركة الخاصة بعالم الهواتف النقالة الذكية، تعمل "هونر" بنشاط على تعزيز وجود الذكاء الاصطناعي عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة مع دمج نماذج اللغة الكبيرة مباشرةً في الأجهزة.

مع الأخذ في الاعتبار التطور من تقنيات اتصال الجيل الأول 1G إلى الجيل الخامس الحالي 5G على مدى العقود الخمسة الماضية وما تبعه من انهيار للحواجز بين المجالين المادي والرقمي ، أكد Zhao التزام Honor بتحسين قدرات اتصالات المعلومات لتوفير تجربة مستخدم مختلفة عن التقليدي والسائد حاليا. كما أعلن أن الشركة ستنظم قريباً حدث إطلاق في بكين لهاتفها الذكي الرائد والقابل للطي ، Honor Magic V2.