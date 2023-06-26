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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تعلن موعد إطلاق هواتفها المميزة Honor X50.. مواصفات

سلسلة هونر Honor
سلسلة هونر Honor X50

أعلنت شركة Honor "هونر" رسميًا أنه سيتم الكشف عن Honor X50  في 5 يوليو ضمن حدث كبير في الصين، حيث ستطلق الشركة الهواتف بعدها في عدد كبير من الأسواق العالمية. 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه إلى جانب الإعلان ، أصدرت الشركة ملصقًا يعرض التصميم الخلفي  لـ  Honor X50، والذي سيضم عددا كبيرا من التغييرات والتحسينات عن هواتف Honor X40 السابقة بالنسبة للإمكانات والمواصفات. 

 

ويتشابه تصميم هواتف هونر Honor X50 مع تصميم هواتف Honor X40 حيث ستضم تصميم دائري للكاميرا  تضم كاميرتين وفلاش LED، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 / 1.67 وفتحة عدسة f / 1.75، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. 

 

وستأتي سلسلة هونر Honor X50 بشاشة AMOLED مسطحة قياس 6.78 بوصة توفر جودة Full  +HD، ودقة تبلغ 2652 × 1200 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وستعمل سلسلة هونر Honor X50 بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

 

وستحتوي سلسلة هونر Honor X50 على بطارية 5700 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات، مع نظام Android 13 المستند إلى Magic UI.  

  

 

شركة Honor هونر Honor X50 هونر Honor X50 هواتف هونر مواصفات Honor X50

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