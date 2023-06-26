هونر تعلن موعد إطلاق هواتفها المميزة Honor X50.. مواصفات

أعلنت شركة Honor "هونر" رسميًا أنه سيتم الكشف عن Honor X50 في 5 يوليو ضمن حدث كبير في الصين، حيث ستطلق الشركة الهواتف بعدها في عدد كبير من الأسواق العالمية.

وبحسب موقع Gizmochina فإنه إلى جانب الإعلان ، أصدرت الشركة ملصقًا يعرض التصميم الخلفي لـ Honor X50، والذي سيضم عددا كبيرا من التغييرات والتحسينات عن هواتف Honor X40 السابقة بالنسبة للإمكانات والمواصفات.

ويتشابه تصميم هواتف هونر Honor X50 مع تصميم هواتف Honor X40 حيث ستضم تصميم دائري للكاميرا تضم كاميرتين وفلاش LED، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1 / 1.67 وفتحة عدسة f / 1.75، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وستأتي سلسلة هونر Honor X50 بشاشة AMOLED مسطحة قياس 6.78 بوصة توفر جودة Full +HD، ودقة تبلغ 2652 × 1200 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وستعمل سلسلة هونر Honor X50 بمعالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

وستحتوي سلسلة هونر Honor X50 على بطارية 5700 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 35 وات، مع نظام Android 13 المستند إلى Magic UI.