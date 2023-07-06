فئة 5 آلاف جنيه.. هونر تغزو الأسواق بأحدث هواتفها

كشفت شركة هونر الصينية،عن هاتفين جديدين ضمن سلسلة الفئة المتوسطة Honor X، وهما Honor X50 و X50i، بمواصفات عالية وأسعار منافسة.

سعر مواصفات هاتف هونر Honor X50

يتميز هاتف هونر الجديد Honor X50، بشاشة منحنية من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، وبدقة 1200 × 2652 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

وتضم شاشة هاتف Honor X50، فتحة ثقب مركزية في الجزء العلوي مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ويضم الجزء الخلفي الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.75 إلى جانب عدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

Honor X50

ويعمل هاتف Honor X50، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 6 Gen 1، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة وتخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Honor X50، على بطارية كبيرة بقوة 5800 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 7.1 المستندة على نظام التشغيل Android 13، ويتميز بأنه يدعم معيار IP53 لمقاومة الماء والغبار ويأتي في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والبرتقالي والمتدرجة.

ويتوفر هاتف هونر Honor X50، مقابل سعر يبدأ من 193 دولار (أي ما يعادل 5960 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 + 128 جيجابايت وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين يوم 14 يوليو الجاري.

Honor X50

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X50i

زودت هونر هاتف Honor X50i، بشاشة مسطحة من نوع LTPS LCD بقياس 6.7 بوصة، وبدقة تبلغ 1080 × 2388 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 6020 ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويتمتع هاتف هونر Honor X50i، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 100 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 1.9، إلى جانب عدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor X50i، بواسطة واجهة المستخدم MagicOS 7.1، المستندة على نظام التشغيل Android 13، ويحنوى الهاتف على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 33 وات.

ويتوفر هاتف هونر Honor X50i، بـ 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والوردي المتدرج، مقابل سعر يبدأ من 190 دولار (أي ما يعادل 5870 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.