هونر تطلق أحدث موبايل لها بأفل من 6000 جنيه مصري

وصل الآن الهاتف الذكي الجديد هونر Honor Play 40، وهو يبدو مختلفاً - فهو متطابق من الداخل ولكنه مختلف في التصميم الخارجي. كما كشفت الشركة أيضاً عن جهاز لوحي جديد وأنيق يتميز بالوسائط المتعددة.

هاتف Honor Play 40

يعمل هاتف Honor Play 40 بنفس معالج Snapdragon 480+ الذي يعمل به هاتف Play 30، ولكن هذه المرة يتميز بتكوينات ذاكرة أفضل: 6/128 جيجابايت، 8/128 جيجابايت وحتى 8/256 جيجابايت. يمكنك إضافة ما يصل إلى 5 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الافتراضية إلى ذلك. كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل MagicOS 7.1 (المستند إلى Android 13)، بينما كان سابقه يأتي مع Android 11.

الشاشة في الأساس هي نفس الشاشة التي كانت موجودة في الإصدار السابق، وهي شاشة LCD بقياس 6.56 بوصة ودقة 720 × 1612 بيكسل (نسبة العرض إلى الارتفاع قرابة 20:9). ويأتي بمعدل تحديث 90 هرتز وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل في الجزء العلوي من الشاشة.

تحتوي الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل مع تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل (وهذا المستشعر هو إضافة جديدة).

وفيما يتعلق بالبطارية، فهي أكبر قليلاً بقدرة 5200 مللي أمبير (زيادة قدرها 200 مللي أمبير)، ولكنها لا تزال تدعم الشحن الأساسي بقوة 10 واط فقط. بالإضافة إلى منفذ USB-C، يوجد أيضًا منفذ سماعة رأس بحجم 3.5 ملم ويحمل الهاتف شهادات Hi-Res Audio (سواء السلكية أو اللاسلكية).

وبالفعل، أكبر تحديث هنا هو الشكل الجديد مع أربعة خيارات للألوان. تتميز جزيرة الكاميرا بأنها مسطحة، ولكنها تبرز بسطح مختلف (على الرغم من أن عدسات الكاميرا تبرز) ويوجد حلقة لامعة حول تسمية "كاميرا الذكاء الاصطناعي".

هاتف Honor Play 40 متاح بالفعل عبر متجر Honor على الإنترنت في الصين. يتم تسعير الطراز الأساسي بسعة 6/128 جيجابايت بسعر 1,380 يوان صيني (190 دولارًا أمريكيًا / 175 يورو / 15,700 روبية هندية).