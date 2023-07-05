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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 5180 جنيها فقط.. عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

بـ 5180 جنيه فقط..عرض
بـ 5180 جنيه فقط..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج الأفضل مبيعا في الفئة المتوسطة Samsung Galaxy M14 5G في موقع أمازون الهند، بقيمة 13990 روبية هندية (أي ما يعادل 5180 جنيه مصري ).

ب 5180 جنيه فقط..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy M14 5G

 

يتميز هاتف سامسونج  Galaxy M14 5G بشاشة نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ، مما يوفر جودة عرض FHD + تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل.

  يأتي هذا الهاتف محملاً مسبقًا بنظام التشغيل Android 13 المستند إلى واجهة المستخدم One UI Core 5 ، مما يجعله جهازًا حديثًا وبديهيًا.

يعمل هذا الهاتف الذكي بمعالج ثماني النواة بتردد 2.4 جيجاهرتز يُعرف باسم Exynos 1330 ، ويحتوي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية ، قابلة للتوسيع بفتحة بطاقة microSD خارجية تصل إلى 1 تيرابايت.

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يتم دعم هاتف M14 5G ببطارية قوية تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 25 وات ، مما يجعلها مريحة للمستخدمين الذين يتنقلون دائمًا.  

يأتي الهاتف مزودًا بميزات مثل بطاقة SIM المزدوجة و 5 G و Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.2 و NFC و GPS ومنفذ USB-C وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مواجه للجانب ومقبس صوت 3.5 ملم.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy M14 5G بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل ، وهي مثالية لالتقاط صور سيلفي مذهلة.  توفر الكاميرا الخلفية لـ M14 5G إعدادًا ثلاثي الكاميرات ، بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.  تتيح الكاميرا الأساسية للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو عالية الدقة بالكامل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

تبلغ قياسات هاتف سامسونج الجديد 166.8 × 77.2 × 9.4 مليمتر ويزن حوالي 206 جرامًا ، مما يجعله هاتفًا ذكيًا خفيف الوزن نسبيًا.  

ويتميز تصميم Galaxy M14 5G أيضًا بتصميم Infinity-V الذي يكمل مظهره الأنيق.
 

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