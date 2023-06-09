بسعر مخفض.. خصم 27% على جوال هونر 70 في السعودية

تستمر بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، في تقديم عروضا مغرية على الهواتف الذكية طوال موسم الصيف، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

خصم 27% على جوال هونر 70 في السعودية

ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف هونر الرائدة، والذي ينطلق تحت اسم هونر 70، في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في السعودية.

ويتوفر جوال هونر 70، مع تخفيض هائل، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 27% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويباع جوال هونر 70، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الفضي الكريستالي، في السعودية، مقابل سعر 1299 ريال سعودي، بدلا من 1799 ريال سعودي.

خصم 27% على جوال هونر 70 في السعودية

مواصفات جوال هونر 70 في السعودية

يمتاز جوال هونر 70، بشاشة عرض كبيرة منحنية من كلا الجانبين من نوع OLED، وعمق ألون 10 بت، ويبلغ قياسها 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية HDR10 +.

Honor 70

يعمل هاتف Honor 70، بواسطة نسخة مطورة من معالجات كوالكوم هو Snapdragon 778G +، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتى 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

يحتوى جوال هونر 70، على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات وفقا لمعيار SuperCharge، مما يتيح للمستخدمين شحن الجهاز في وقت قياسي من 3 إلى 60% خلال 20 دقيقة فقط.

وتشمل إعدادات الكاميرا بـ جوال هونر 70 ، على مستشعر أساسي يأتي بدقة 54 ميجابكسل، من نوع IMX800 من إنتاج شركة سوني بقياس 1 / 1.49 بوصة، متصل بوحدة فائقة السرعة بدقة 50 ميجابكسل تعمل أيضا ككاميرا ماكرو، بالإضافة لمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل اصور السيلفي ومكالمات الفيديو.