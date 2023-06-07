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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحش شاومي.. أقوى الخصومات على جوال Redmi Note 12

خصم 33% على هاتف
خصم 33% على هاتف شاومي Redmi Note 12

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على الهواتف الذكية باستمرار، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملائها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل.

ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف شاومي متوسطة الفئة، والذي ينطلق تحت اسم Redmi Note 12 في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الإمارات.

 

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خصم 33% على هاتف شاومي Redmi Note 12
 

ويتوفر الهاتف الذكي Redmi Note 12، مع تخفيض مغرى لعشاق هواتف شاومي الشهيرة، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 31% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويتوفر جوال شاومي Redmi Note 12، ثنائي الشريحة بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق، في الإمارات مقابل سعر 578 درهم إماراتي، بدلا من 849 درهم إماراتي.

خصم 33% على هاتف شاومي Redmi Note 12


وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يتميز جوال شاومي Redmi Note 12 ، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل جوال شاومي Redmi Note 12، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 685، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

خصم 33% على هاتف شاومي Redmi Note 12

وجاء جوال شاومي Redmi Note 12، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جوال شاومي Redmi Note 12، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 33 وات وفقا لمعيار HyperCharge، ويتوفر الهاتف في ثلاث ألوان هي: الرمادي والأزرق الثلجي واالأخضر النعناعي.

خصم 33% على هاتف شاومي Redmi Note 12
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