الحق اشتريه.. عرض مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية باستمرار تخفيضات مذهلة على الهواتف الذكية، مما يمنح العملاء على فرصة لشراء الهواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمته الحقيقية.

خصم مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G

ولحسن الحظ، يتوفر أحدث هواتف ريدمي من شاومي، والذي ينطلق تحت اسم ريدمي نوت 12 برو 5G، في كل من السعودية والإمارات، بخصم كبير على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات، يقدر ب 19%.

ويتوفر جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، باللون الأبيض، في الإمارات، مقابل سعر 1047 درهم إماراتي، بدلا من سعره الأساسي 1299 درهم إماراتي.

خصم مذهل على جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G

مواصفات جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G

يأتي جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G، مع شاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5.

ويعمل جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 1080، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويحتوي جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 67 وات وفقا لمعيار HyperCharge، والذي يشحن البطارية من صفر إلى 50% في حوالي 15 دقيقة فقط.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع جوال شاومي ريدمي نوت 12 برو 5G، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلغب ومكالمات الفيديو.