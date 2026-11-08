بعد 17 عامًا من الغياب.. أحمد راشدي يعود إلى مهرجان القاهرة السينمائي بتكريم خاص

يستعد المخرج والمنتج الجزائري أحمد راشدي للعودة إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد غياب استمر 17 عامًا، إذ تحتفي الدورة الـ47، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، بتجربته الفنية من خلال تكريم خاص وماستر كلاس يتناول أبرز محطات مشواره في الإخراج والإنتاج، وإسهاماته في السينما الجزائرية والعربية.

وكانت آخر مشاركة لراشدي في مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته الـ33 عام 2009، من خلال فيلم «مصطفى بن بولعيد»، الذي يتناول سيرة أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية، ليعود هذه المرة إلى المهرجان بعد سنوات طويلة، ويلتقي الجمهور للحديث عن تجربته السينمائية وما شهدته من تحولات ومحطات مهمة.

ويأتي التكريم الجديد تقديرًا لمسيرة راشدي وما قدمه من أعمال تركت بصمتها في تاريخ السينما الجزائرية، إلى جانب تنظيم لقاء مفتوح معه يتيح للجمهور التعرف على كواليس تجربته ورؤيته لصناعة الأفلام.

أحمد راشدي.. من النضال إلى صناعة السينما الجزائرية

ارتبطت بداية أحمد راشدي بالسينما بمرحلة الكفاح الجزائري من أجل الاستقلال، إذ استخدم الكاميرا في توثيق نضال الشعب الجزائري، قبل أن يتحول إلى أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما ببلاده.

وقدم راشدي خلال مشواره عددًا من الأفلام التي تناولت قضايا التاريخ والهوية والإنسان، من بينها «فجر المعذبين» و«الأفيون والعصا» و«علي في بلاد السراب»، إلى جانب أعمال استحضرت محطات من الثورة الجزائرية، واهتمت بقضايا الحرية والذاكرة الوطنية.

تعاونات سينمائية مع يوسف شاهين وكوستا غافراس

امتدت تجربة أحمد راشدي إلى السينما المصرية والعالمية، من خلال مشاركته في إنتاج عدد من الأعمال البارزة، إذ تعاون مع المخرج يوسف شاهين في فيلمي «العصفور» و«عودة الابن الضال»، كما ساهم في إنتاج فيلم «الأقدار الدامية» للمخرج خيري بشارة.

وشملت تعاوناته أيضًا العمل مع سعد نديم في إخراج فيلم «العار لأمريكا»، إلى جانب مشاركته في إنتاج الفيلم العالمي «Z» للمخرج كوستا غافراس، الذي حصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ممثلًا اليونان في الجائزة.

عودة بعد 17 عامًا.. لقاء يستعيد محطات مشواره

تمثل عودة أحمد راشدي إلى مهرجان القاهرة السينمائي فرصة لاستعادة مسيرة امتدت لعقود، شهدت مشاركته في أعمال تناولت التاريخ الجزائري، وتعاونه مع أسماء بارزة في السينما المصرية والعالمية.

ومن المنتظر أن يتناول الماستر كلاس جوانب مختلفة من تجربته في الإخراج والإنتاج، إلى جانب رؤيته لدور السينما في توثيق التاريخ والتعبير عن قضايا الإنسان، وذلك في لقاء يجمعه بجمهور المهرجان بعد سنوات من مشاركته الأخيرة.