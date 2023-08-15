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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تعود رسميًا للسوق الهندي بسلسلة هواتف Honor 90

هونر
هونر

قررت شركة "هونر" الصينية المصنعة للأجهزة الإلكترونية في التنويه إلى العودة مرة أخرى إلى السوق الهندية وبدأت في التلميح إلى إطلاق منتجها القادم من خلال مصلقات دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

 انستجرام الخاص بالهند الذي يحمل اسم HONORTechIndia نجد أن الشركة بدأت مرة أخرى في استخدامه واستخدام حسابها الرسمي على موقع إكس أو تويتر سابقا، كما أنشأت الشركة أيضًا قناة على تيليجرام باسم "HONOR TECH" وكشفت عن خطط لمسابقات بين محبي العلامة التجارية مع جوائز للفائزين.

وأكد Madhav Sheth الرئيس التنفيذي السابق لشركة ريلمي" Realme ، الإطلاق الوشيك لمجموعة جديدة من الهواتف الذكية لهونر في الهند من خلال منشور على "X" ، معربًا عن سعادته وتفاؤله بالمستقبل من خلال  HONOR Tech.

ومن المتوقع أن تقدم العلامة التجارية سلسلة Honor 90 في الهند خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل طرازات Honor 90 و Honor 90 Pro الموجودة حاليا بالفعل في الصين. تهدف خطوة HONOR الإستراتيجية لتبنَّي هوية "HONOR Tech" في الهند إلى تجنب أي تضارب قانوني بعد انفصالها عن HUAWEI.

مواصفات سلسلة هونر 90:

وكشفت شركة  هونر  HONOR رسميا عن سلسلة 90 التي تتضمن الموديل الأساسي ونسخة برو في مايو الماضي بالصين، وتحتوي على  لوحة عرض نوعها OLED منحنية الحواف مقاس 6.7 بوصة تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية التعتيم الديناميكي لتحسين راحة العين.

ويتم تشغيل HONOR 90 بواسطة معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" شريحة  Snapdragon 7 Gen 1 الجيل الأول، بينما يتم تشغيل HONOR 90 Pro بواسطة شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 الأعلى في الأداء.

يأتي كلا الطرازين بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ، تكملها كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. يتميز HONOR 90 بكاميرا عمق 2 ميجابكسل ، بينما يتميز طراز Pro بكاميرا تليفوتوغرافي 32 ميجابكسل لتحسين قدرات التكبير.

وعلاوة على كل ما سبق، يوفر كلا الهاتفين كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل ، مع طراز Pro هناك أيضا كاميرا أمامية ثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

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ومن حيث التصميم ، تتميز سلسلة HONOR 90 بشكل عصري أنيق وجذاب خاصة لفئة الشباب كما أنها سلسلة هواتف خفيفة الوزن تتميز بحواف مستديرة وناعمة وزجاج مقوى، كما أن هذه السلسلة تتميز بتصميم الحلقات المزدوجة الأيقوني في N Series المستوحاة من صناعة المجوهرات، مما يضيف لمسة من الأناقة.

ويحزم الجهاز بطارية كبيرة من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ، مع دعم HONOR 90 للشحن السريع بقدرة 66 وات بينما نموذج Pro يرفعها إلى 90 وات. توفر هذه الهواتف أيضًا خيارات اتصال شاملة ، بما في ذلك دعم 5G و Wi-Fi 802.11ax و Bluetooth 5.2 و NFC .

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