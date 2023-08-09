هونر تتحدى سامسونج بـ هاتف قابل للطي رخيص.. مواصفاته خيالية

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي بالأسواق العالمية والتي تندرج تحت فئة الهواتف الرائدة المنافسة لأجهزة سامسونج ذات الشاشة المطوية، ويتميز بمواصفات ومميزات ممتازة إلى جانب تصميم أنيق.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر الجديد Magic V2، بمواصفات قوية إلى جانب تصميمه النحيف والخفيف، والذي وصفته التقارير الإخبارية بأنه "أرق هاتف قابل للطي مع قلم الكتروني".

مواصفات وسعر هاتف هونر الجديد Magic V2

ويتضمن هاتف هونر Magic V2، شاشة مرنة قابلة للطي من نوع LTPO OLED، بقياس 6.92 بوصة بدقة 2156×2344 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10+.

Magic V2

ويتميز هاتف هونر Magic V2، بشاشة خارجية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.43 بوصة،بدقة 1060 × 2376 بكسل، تدعم تقنية HDR10+ ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.

Magic V2

ويتمتع هاتف هونر Magic V2، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا تليوغرافية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع مجال رؤية موسع و"ضبط تلقائي للصورة".

Magic V2

ويتم تشغيل هاتف هونر Magic V2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

Magic V2

ويعمل هاتف هونر Magic V2، بواجهة الشركة التقليدية MagicOS 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13، ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB Type C، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 5 وات.

Magic V2

ويتوفر هاتف هونر Magic V2، باللون الأسود والرمادي والبنفسجي والذهبي، مقابل سعر 1130 يورو (أي ما يعادل 38360 جنيه مصرى)، للنسخة بسعة 16 رام + 256 جيجابايت.