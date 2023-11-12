بإمكانيات جبارة.. أفضل هواتف أندرويد Android لعام 2023

إذا كنت ترغب في شراء هاتفا ذكيا جديدا، فليس هناك سوى نظامي تشغيل فقط يمكنك الاختيار من بينهما في عام 2023، يعد نظام iOS الذي تعمل به هواتف آيفون من آبل، خيارا شائعا ومكلف للغاية، ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف بميزانية محدودة أو هاتف متوسط المدى، أو هاتف قابل للطي بغمكانات قوية وبسعر في متناول يدك، فإن نظام أندرويد هو الحل الأنسب لك.

أفضل هواتف أندرويد Android لعام 2023

على مدار العام، يتم إصدار المئات من أجهزة أندرويد، كيف يمكنك تحديد أي واحد ستختار أو تقوم بشرائه، في هذه المقالة سنساعدك لمعرفة أفضل هواتف أندرويد لعام 2023.

1. هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro:

يعد Pixel 8 Pro من جوجل، أفضل هاتف ذكي يمكنك شراؤه الآن، فهو يوفر أداءً رائعًا ومجموعة من ميزات التصوير الفوتوغرافي المتقدمة.

وبالمسبة لمواصفاته، يتميز هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 2400 شمعة في المتر المربع، ودعم تقنية HDR.

يدعم الهاتف مقاومة الغبار والماء، وفقا لمعيار IP68، ويتميز هاتف Pixel 8 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 + 48 + و48 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 10.5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Pixel 8 Pro بواسطة معالج شركة جوجل الأحدث Tensor G3، وهو مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 5050 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

ويأتي الهاتف مع نظام التشغيل Android 14 وهو مؤهل للحصول على تحديثات نظام التشغيل لمدة 7 سنوات.

Pixel 8 Pro

2. هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

يعد Galaxy S23 Ultra من سامسونج، واحدا من أهم وأفضل هواتف أندرويد، فهو يأتي مع دعما لقلم S Pen الفريد، ويقدم أكبر قدر ممكن من إمكانيات الهاتف الرائد الذي تبحث عنه مع واحدة من أفضل الكاميرات الموجودة في أي هاتف.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية +HDR10، وتمتاز بطبقة من زجاج Gorilla Victus 2 للحماية من الخدوش والصدمات.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 200 + 12 + 10 + 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ويعمل Galaxy S23 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحزم Galaxy S23 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

Galaxy S23 Ultra

3. هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro:

يعد Xiaomi 13 Pro هاتفا رائدا من الدرجة الأولى، ولكن أكثر ما يميزه هو الكاميرا الخلفية الرئيسية، التي تتميز بمستشعر ضخم مقاس 1 بوصة يلتقط المزيد من الضوء للحصول على نتائج مذهلة.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف Xiaomi 13 Pro، بشاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع LTPO OLED، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وبدقة 3200 × 1440 بكسل، وجودة 2K، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، وتدعم الشاشة لتقنيات + HDR10 ، و Dolby Vision.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro، بواسطة بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 + 50 + 50 ميجابكسل، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 4820 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات.

Xiaomi 13 Pro

4. هاتف أسوس Asus Zenfone 10:

يعد Zenfone 10 هاتفًا رائدًا كامل القوة ولكن بتصميم صغير الحجم صغير، فهو يأتي مزودا بواحد من أصغر الشاشات في السوق الموجودة على هاتف أندرويد.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أسوس Zenfone 10 على شاشة من نوع OLED بقاس 5.9 بوصة وبدقة 1080 × 2400 بكسل، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية عبارة عن مستشعر بدقة 13 ميجابكسل يلتقط صور سيلفي جيدة.

يعمل هاتف Zenfone 10 بواسطة أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف Zenfone 10 بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات.

Zenfone 10

5. هاتف وان بلس OnePlus 11:

إذا كنت تريد هاتفا ذكيا يعمل بنظام أندرويد بأعلى المواصفات في عام 2023 ومصمما ليظل بشكل سريع وسيحظى بدعم البرامج حتى عام 2028، فإن OnePlus 11 يعد خيارا رائعا، إنه أيضا يعد أحد أرخص هواتف أندرويد المتطورة.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف وان بلس OnePlus 11، بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +QHD، تدعم مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 48 + 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا إمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل الهاتف بواسطة بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

ويحزم هاتف وان بلس OnePlus 11، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات، عبر منفذ للشحن من نوع USB-C.

