عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي 10 برو بلس بإمكانات قوية تنافس الفلاجشيب

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

يعد هاتف ريلمي 10 برو بلس، من أفضل هواتف الفئة المتوسطة من شركة Realme، التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يعد بسرعة إنترنت كبيرة للغاية، كما أنه يتميز بكاميرا خلفية مميزة بدقة 10 ميجابكسل، توفر صورا ومقاطع فيديو واضحة للغاية، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

تشمل مواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس، إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، يضم عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مزودة بمستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف ريلمي 10 برو بلس، علي كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

ويمتاز هاتف ريلمي 10 برو بلس، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض Full HD + بكسل، تبلغ دقتها 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، وتصل الشاشة إلى ذروة سطوع 800 شمعة في المتر المربع.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

ويحزم هاتف ريلمي 10 برو بلس، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، يتميز الهاتف الرائد بفتحتين لبطاقة SIM مزدوجة، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، ولكن لا توجد فتحة microSD، ويضم الهاتف على ماسح بصمة الإصبع على الجانب أعلى زر الطاقة.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

ويتم تشغيل هاتف ريلمي 10 برو بلس، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بمعمارية 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDRAX، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme 4.0 UI، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

سعر ريلمي 10 برو بلس في مصر

يتوفر هاتف ريلمي 10 برو بلس، للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 14500 جنيه مصري، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر
ريلمي ريلمي 10 برو بلس Realme Realme 10 Pro Plus سعر ريلمي 10 برو بلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

سقوط مدن كبرى..تحذير أمريكي عاجل من مصير أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

أسطورة الألعاب.. آسوس تخفض سعر هاتفها الرائد ROG Phone 6

أجهزة ويندوز في خطر.. اكتشاف ثغرة أمنية بميزة الحماية Windows Hello

مبيعات قياسية.. هواتف Reno 11 الأكثر مبيعا من أوبو

بطارية 6500 مللي أمبير.. نوبيا تطلق موبايل خارق للألعاب بـ24 ألف جنيه

هواتف Galaxy S21 تحصل على أندرويد 14 من سامسونج 

موبايل شيك بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات هاتف فيفو iQOO 12 Pro

تسريبات حصرية.. شاهد أول صور لهاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

تشترى شاومي 14 برو ولا أوبو Find X6 Pro.. مقارنة لتعرف الفرق

ترشيحاتنا

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

مارس المحاماة ليوم واحد ورافق خالد صالح في مرضه.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول السفينة الإسرائيلية المختطفة قبالة اليمن

قبل احتجازها..سفينة بحرية أمريكية تحذر ناقلة النفط سنترال بارك من تجاهل تهديدات الحوثيين

تقارير إسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة

إعلام عبري: توقعات بإطلاق سراح الدفعة الثالثة من الرهائن قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

اعرف هتحافظ على فلوسك إزاي| أعلى 5 شهادات ادخار بالبنوك المصرية.. الحل الأمثل

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

القوات المسلحة توجه ضربة قاصمة لتجار المخدرات في سيناء

فيديو

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

رانيا يوسف تثير الجدل مجددًا: موافقة بنتي تعيش تجربة المساكنة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ