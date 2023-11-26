كاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي 10 برو بلس بإمكانات قوية تنافس الفلاجشيب

يعد هاتف ريلمي 10 برو بلس، من أفضل هواتف الفئة المتوسطة من شركة Realme، التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يعد بسرعة إنترنت كبيرة للغاية، كما أنه يتميز بكاميرا خلفية مميزة بدقة 10 ميجابكسل، توفر صورا ومقاطع فيديو واضحة للغاية، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

تشمل مواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس، إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، يضم عدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل مزودة بمستشعر سامسونج من نوع ISOCELL HM6 بحجم 1 / 1.67 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل ونمط Nonapixel الذي يبلغ 9 إلى 1 بكسل، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف ريلمي 10 برو بلس، علي كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

ويمتاز هاتف ريلمي 10 برو بلس، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض Full HD + بكسل، تبلغ دقتها 1080 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، وتصل الشاشة إلى ذروة سطوع 800 شمعة في المتر المربع.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

ويحزم هاتف ريلمي 10 برو بلس، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، يتميز الهاتف الرائد بفتحتين لبطاقة SIM مزدوجة، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، ولكن لا توجد فتحة microSD، ويضم الهاتف على ماسح بصمة الإصبع على الجانب أعلى زر الطاقة.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

ويتم تشغيل هاتف ريلمي 10 برو بلس، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 1080، والمطور من قبل شركة ميدياتك بمعمارية 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDRAX، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme 4.0 UI، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 10 برو بلس في مصر

سعر ريلمي 10 برو بلس في مصر

يتوفر هاتف ريلمي 10 برو بلس، للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 14500 جنيه مصري، للإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت.