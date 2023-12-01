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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجا بكسل.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي 11 برو بلس في مصر

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف ريلمي 11 برو بلس في مصر

يعد هاتف ريلمي 11 برو بلس Realme 11 Pro Plus، من أحدث إصدارات شركة ريلمي Realme في السوق المصري، يتميز هاتف الفئة المتوسطة بدعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يعد بسرعة إنترنت كبيرة للغاية، كما أنه يتميز بكاميرا خلفية مميزة بدقة 200 ميجابكسل، توفر صورا ومقاطع فيديو واضحة للغاية، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات هاتف ريلمي 11 برو بلس في مصر.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 11 برو بلس في مصر

يتميز هاتف ريلمي 11 برو بلس، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.72 بوصة، بجودة عرض Full HD + بكسل، تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، يصل معدل تحديث الشاشة إلى 120 هرتز، تدعم الشاشة تقنية HDR10+.

 

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يتمتع هاتف ريلمي 11 برو بلس، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، يضم عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابيكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 11 برو بلس في مصر

يحتوي هاتف ريلمي 11 برو بلس، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، يتميز الهاتف الرائد بفتحتين لبطاقة SIM مزدوجة، ودعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس الخليوية 5G، ولكن لا توجد فتحة microSD، ويضم الهاتف على ماسح بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 11 برو بلس في مصر

يعمل هاتف ريلمي 11 برو بلس، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، والمطور من قبل شركة ميدياتك بمعمارية 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي  8 أو 12 جيجابايت، من نوع LPDDRAX، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجيابايت أو 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme 4.0 UI، والمستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي 11 برو بلس في مصر

سعر ريلمي 11 برو بلس في مصر
 

يتوفر هاتف ريلمي 11 برو بلس، للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 17.847 جنيه مصري، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

سعر ريلمي 11 برو بلس في مصر
 
ريلمي ريلمي 11 برو بلس Realme Realme 11 Pro Plus سعر ريلمي 11 برو بلس

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