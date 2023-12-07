قاهر الفلاجشيب.. ريلمي تطلق رسميا هاتف Realme GT5 Pro

كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Realme GT5 Pro، والذي يتميز بتصميم مشابه لهاتف وان بلس الأحدث OnePlus 12.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعمل هاتف ريلمي الجديد Realme GT5 Pro، بأحدث معالج من شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT5 Pro

وزودت ريلمي هاتف Realme GT5 Pro، بغرفة بخار تبلغ مساحتها 12000 ملم مربع، والتي يمكن أن تساعد في تقليل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 21.8 درجة.

Realme GT5 Pro

ويتميز هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 2780 × 1264 بكسل، تدعم معدل تحديث أقصى يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 2160 هرتز، وأقصى سطوع يبلغ 4500 شمعة، تتميز بقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

وعلى غرار هاتف OnePlus 12، يحتوي Realme GT5 Pro، على بطارية أكبر من معظم البطاريات تبلغ 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي بقدرة 100 وات ولاسلكي بقدرة 50 وات.

Realme GT5 Pro

ويمتاز هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر LYT-808، بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.4 بوصة وعدسة مقاس 23 مم f / 1.69، مصحوبة بعدسة تكبير مزودة بمستشعر سوني IMX890، بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.56 بوصة مع عدسة مقاس 65 مم f / 2.6، بالإضافة إلى عدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

Realme GT5 Pro

ويحتوي هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بمجموعة من الإيماءات الهوائية بما في ذلك إيماءة فتح القفل براحة اليد.

Realme GT5 Pro

وتشمل المواصفات الأخر بهاتف Realme GT5 Pro، مكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos، ومحرك اهتزاز خطي متطور للحصول على لمسيات فائقة، وزودت ريلمي هاتفها الرائد بتصنيف IP64 للحماية الكاملة من الغبار ورذاذ الماء.

وسيتوفر هاتف ريلمي Realme GT5 Pro، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 430 يورو (أي ما يعادل 14.311 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.