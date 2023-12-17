موبايل Realme Narzo 60 يتلقى أندرويد 14 من ريلمي

طرحت شركة ريلمي، تحديث واجهة المستخدم Realme UI 5.0 x، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، لإصدارات هاتفها الذكي Realme Narzo 60 5G المباعة في الهند.

وبحسب ما ذكره موقع gizmochina""، يجلب تحديث ريلمي Realme UI 5.0 x، لهاتف Realme Narzo 60 مجموعة من المميزات أبرزها تدابير الأمان والخصوصية والتي تأتي مع تحسينات مهمة لإدارة الأذونات المتعلقة بالصور والفيديو تهدف إلى توفير تجربة وصول أكثر أمانا للتطبيقات، كما تتضمن تحسينات الأداء زيادة استقرار النظام، وإطلاق التطبيقات بشكل أسرع، ورسوم متحركة أكثر سلاسة.

مواصفات هاتف Realme Narzo 60 5G

يتميز هاتف ريلمي Realme Narzo 60 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.43 بوصة، وبدقة +FHD، تبلغ دقتها 1080× 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتز في الثانية.

Realme Narzo 60 5G

يعمل هاتف ريلمي Realme Narzo 60 5G، بواسطة معالج من نوع Dimensity 6020، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، والمقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD، مما يسمح بتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

ويحزم هاتف ريلمي Realme Narzo 60 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر منفذ USB-C تستمد طاقاتها عبر شاحنا سريع بقدرة 33 وات والذي يقوم بشحن الهاتف من من 1% إلى 50% خلال 29 دقيقة.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز هاتف Realme Narzo 60 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

