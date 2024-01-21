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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ2000 جنيه بس.. ريلمي تكشف عن هاتف اقتصادي بمواصفات ممتازة

Realme Note 50
Realme Note 50

أكد سكاي لي Sky Li، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ريلمي Realme، مؤخرا على إطلاق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية تحمل اسم Realme Note.

وسيصل الهاتف الجديد الذي تطلق عليه ريلمي اسم Realme Note 50، إلى أسواق الفلبين في 23 يناير، ولكن قبل الإعلان عنه بشكل رسمي، كشف فرع الشركة الفليبيني عن جميع تفاصيل الهاتف المقبل عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقا).

 

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وأوضح فرع ريلمي في تغريدته، أن Realme Note 50، عبارة عن هاتف ذكي منخفض الجودة مزود بشاشة كبيرة وبطارية كبيرة، وبالإضافة إلى الفلبين، سيتم طرحه أيضا إلى فيتنام وتايلاند وإيطاليا وبنغلاديش وميانمار.

Realme Note 50

مواصفات Realme Note 50

الشاشة : من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة، وبدقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، وكثافة بكسلات 260 نقطة في البوصة.
المعالج : من نوع Unisoc T612، المطور من قبل شركة يونيسوك بدقة تصنيع 12 نانومتر.
الذاكرة : ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 4 جيجابايت مع دعم ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وفتحة مخصصة لبطاقة microSD بسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.
نظام التشغيل : واجهة ريلمي UI T Edition المستندة إلى نظام Android 13.
الكاميرات : كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون، وفلاش LED.
الكاميرا الأمامية : كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل.
البطارية والشحن : 5000 مللي أمبير، شحن سريع 10 وات، منفذ USB من النوع C.
الصوت : مكبر صوت واحد، ومقبس صوت 3.5 ملم.
الأمان : ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وفتح القفل بالوجه.
الأبعاد : 167.2 × 76.7 × 7.99 مليميتر.
الوزن : 186 جراما.
الاتصال : ثنائي الشريحة، يدعم شبكات 4G LTE، والواي فاي Wi-Fi 802، وتقنية Bluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع GPS.
ميزات أخرى : يدعم معيار IP54 للحماية من الغبار ورذاذ الماء.
خيارات الألوان : الأزرق السماوي والأسود.
السعر : حددت ريلمي سعر بيع هاتف Realme Note 50 بـ 65 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري).

Realme Note 50
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