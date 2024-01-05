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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم يشبه آيفون.. موبايل ريلمي بمواصفات جبارة وسعر مناسب

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C53

تمثل هواتف آيفون حلمًا كبيرًا لمحبي الهواتف الذكية ولكن تعد أسعارها بمثابة عقبة كبيرة عند شرائها نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولكن هناك عددًا من هواتف الأندرويد الشبابية التي توفر تصميمًا مميزًا يشبه أناقة هواتف آيفون وكذلك مع إمكانات مميزة. 

من بين الهواتف الشبابية التي حازت على إعجاب الكثيرين في الآونة الأخيرة، كان هاتف Realme C53 من شركة ريلمي الصينية، والذي يوفر سعرًا مناسبًا جدًا للشباب مع إمكانات كبيرة في الكاميرا والبطارية. 

  يتميز هاتف ريلمي Realme C53 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع LCD ، قياس 6.74  بوصة ، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف ريلمي Realme C53 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، والثانية للتقريب بدقة 0.3 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بنوتش Dynamic Island تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، مع تسجيل الفيديو بجودة 720 بيكسل.

ويوفر هاتف ريلمي Realme C53 ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6  جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع ، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع شاحن SuperVOOC ، يمكن أن يعمل بنسبة 1-50 ٪ في 31 دقيقة مع الشاحن المرفق، مع مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.  

ويعمل هاتف ريلمي Realme C53 بمعالج من نوع  Unisoc T612 مع مجموعة شرائح 12 نانومتر مع نوى 2x Cortex-A75 and 6x A55 ، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 مع نظام التشغيل Android 13 ، ودعم تقنية الجيل الرابع 4G ، مع شريحة ثنائية. 

سعر هاتف ريلمي Realme C53 

ويبدأ سعر هاتف ريلمي Realme C53 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و699 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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