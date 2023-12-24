أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno للفئة المتوسطة بسعر مناسب

يتميز هاتف Oppo Reno 8 بأنه واحد من أفضل وأقوى هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة أوبو الصينية مؤخرًا حيث يتميز الهاتف بكاميرا فائقة وشاشة عالية الجودة مع بطارية كبيرة وأداء قوي مع معالج مميز من شركة ميدياتيك بالإضافة إلى سعر مناسب.

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 8 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.6 بوصة، بدقة 1080x2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 8 كاميرا ثلاثية في الخلفية، مع مستشعر رئيسي فتحة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وتقنية HDR.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 بمعالج من نوع Dimensity 1300 ثماني النوى، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مع معالج رسوميات لجرافيك Mali-G77 MC9، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 8 على بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 80 وات سلكيا وتصل إلى 100% خلال 28 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 في السوق المصري من حوالي 11 ألفا و199 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.