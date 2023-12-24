عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno للفئة المتوسطة بسعر مناسب

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 8

يتميز هاتف Oppo Reno 8 بأنه واحد من أفضل وأقوى هواتف الفئة المتوسطة التي أطلقتها شركة أوبو الصينية مؤخرًا حيث يتميز الهاتف بكاميرا فائقة وشاشة عالية الجودة مع بطارية كبيرة وأداء قوي مع معالج مميز من شركة ميدياتيك بالإضافة إلى سعر مناسب.  

 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 8 بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.6 بوصة، بدقة 1080x2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 8 كاميرا ثلاثية في الخلفية، مع مستشعر رئيسي فتحة عدسة واسعة بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وتقنية HDR. 

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 بمعالج من نوع Dimensity 1300 ثماني النوى، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، مع معالج رسوميات لجرافيك Mali-G77 MC9، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت. 

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 8 على بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 80 وات سلكيا وتصل إلى 100% خلال 28 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد. 

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 في السوق المصري من حوالي 11 ألفا و199 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

غمزة ونظرة وطبطبة.. حكم مباراة الأهلي وأوراوا تنشر صورها مع الشناوي على إنستجرام

ترشيحاتنا

مصطفى شردي: مش بشجع الأهلي ولا عمري هشجعه

شوبير يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟.. دار الإفتاء ترد

أفضل موبايل أوبو رينو Oppo Reno للفئة المتوسطة بسعر مناسب

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

أرض مهد المسيح.. لميس الحديدي تقدم حلقة خاصة من بيت لحم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال غزة.. ماذا فعلوا للحصول على التدفئة؟

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

مقطع فيديو يدمي القلوب لمجموعة من أطفال غزة

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ