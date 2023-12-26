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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2023.. أقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة

أقوى هواتف Oppo أوبو
أقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة

توفر شركة Oppo أوبو العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة.

 

ونعرض فيما يلي أقوى هواتف Oppo أوبو للفئة المتوسطة في عام 2023، والتي نالت إعجابًا كبيرًا من قبل المستخدمين، كما تضم مواصفات كبيرة يمكنها منافسة الفلاجشيب مع أسعار مناسبة:

 

هاتف أوبو Oppo Reno 8 

وجاء بشاشة AMOLED قياس 6.6 بوصة، بدقة 1080x2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز ، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا ثلاثية في الخلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة ثانية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وتقنية HDR.

 

ويعمل معالج من نوع Dimensity 1300 من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت ومساحة تخزين أساسية 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 80 وات سلكيا وتصل إلى 100% خلال 28 دقيقة فقط، مع نظام تشغيل أندرويد.

 

هاتف أوبو Oppo Reno 7  

وحصل على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وحماية من نوع Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد، وبطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ألوان الأسود، والبرتقالي.

 

هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

وجاء بشاشة منحنية من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FullHD تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد، وبطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 44 دقيقة.

 

هاتف أوبو Oppo A76

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار عالية الدقة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.


ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع  UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، وألوان الأزرق والأسود.

 

 

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