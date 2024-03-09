ريلمي 12 برو يتحدي شاومي Redmi Note 13 Pro.. مين يكسب؟

يعد ريلمي 12 برو، وشاومي Redmi Note 13 Pro من أحدث الهواتف الذكية متوسطة المدى في السوق، وهم يعدان بأداء عالٍ وقدرات كاميرا رائعة، ستتعمق هذه المقارنة في تصميم الهاتفين وبنيتهما وشاشتهما وأدائهما والكاميرا والجوانب الأخرى، مما يساعدك على معرفة أي منهما يقدم الإمكانات المناسبة لك.

مقارنة بين ريلمي 12 برو وشاومي Redmi Note 13 Pro

التصميم:

يعد كلا من هاتف ريلمي 12 برو وشاومي Redmi Note 13 Pro، تصميمات حديثة ومتطورة، ولكن مع اختلافات واضحة تلبي تفضيلات المستخدم المختلفة، يتميز جهاز ريلمي بتصميم أنيق وعصري تبلغ أبعاده 161.5 × 74 × 8.8 مليمتر ويزن حوالي 190 جراما، ويتميز بتصميم مقاوم للغبار والرذاذ وفقا لمعيار IP65.

وبالمقارنة، يأتي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، بوزن أقل يبلغ 187 جراما تبلغ أبعاده 161.2 × 74.2 × 8 مليمتر، ويوفر حماية أفضل ضد الغبار والماء بتقنية IP54.

Realme 12 Pro

الشاشة:

تعد الشاشة جانبا مهما في أي هاتف ذكي، يتميز هاتف ريلمي 12 برو، بشاشة منحنية من نوع AMOLED، بحجم 6.7 بوصة، بدقة Full HD+ بمعدل تحديث 120 هرتز، فهي توفر ألوانا حية ورؤية سلسة للمحتوي المعروض عليها.

بينما يحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، على شاشة مسطحة من نوع OLED بحجم 6.67 بوصة ودقة 1.5K مع معدل تحديث 120 هرتز، تقدم دعما لتقنيتي Dolby Vision وHDR10+، والتي تعد بتجربة مشاهدة غامرة.

Redmi Note 13 Pro

المعالج والذاكرة:

يعمل كلا الجهازين بواسطة معالجات كوالكوم، يتم تشغيل هاتف ريلمي 12 برو، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 6 Gen 1، مع معالج رسومي Adreno 710، ويتم تشغيل Redmi Note 13 Pro بواسطة إصدار أحدث هو منصة Snapdragon 7s Gen 2 ، مع معالج رسومي Adreno 710.

كلا الجهازين يقدمان خيارات فعالة للقيام بالعديد من المهام في وقت واحد من خلال ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، مصحوبة بسعة تخزين بحجم 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وبالنسبة لنظام التشغيل، يعمل هاتف Realme 12 Pro بنظام Android 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 6.0، بينما يعمل هاتف Redmi Note 13 Pro بنظام Android 13 مع واجة شاومي MIUI 14، كلا الهاتفين يدعمان الاتصال بتقنية 5G وخيارات اتصال متنوعة، بما في ذلك Wi-Fi 6، والبلوتوث، ومنفذ شحن USB Type-C، ويمتاز هاتف شاومي بدعم خاصية NFC، بينما يفتقر إليها هاتف ريلمي.

Realme 12 Pro

الكاميرا:

إعدادات الكاميرا على كلا الهاتفين جديرة بالملاحظة، يتميز هاتف ريلمي 12 برو، بكاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، وبالمقارنة، يأتي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية مذهلة، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، كلا الجهازين يقدمان تقنية OIS لتحسين استقرار الصورة.

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Redmi Note 13 Pro

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية، ويتفوق كلا الجهازين في هذا المجال، يحزم هاتف ريلمي 12 برو، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 وات، بينما يحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro على بطارية أكبر قليلا بسعة 5100 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

مقارنة بين ريلمي 12 برو وشاومي Redmi Note 13 Pro

السعر:

يقدم ريلمي 12 برو، وشاومي Redmi Note 13 Pro مواصفات وميزات مذهلة، الاختيار بين الاثنين يعتمد على تفضيلات المستخدم، يتفوق هاتف Realme 12 Pro، الذي يبلغ سعره في مصر حوالي 22 ألف جنيه مصري، في تكنولوجيا العرض وميزات الصوت.

وبالمقارنة، يبرز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro، الذي يبلغ سعره 20 ألف جنيه مصري، بكاميرا 200 ميجابكسل قوية ومقاومته الفائقة للغبار والماء.