يسحق الجميع .. تسريبات حول هاتف جوجل Pixel Fold 2

تطلق شركة جوجل سنويًا طرزًا جديدة من هواتفها، ومن المُتوقع أن تطلق هذا العام الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي Pixel Fold 2 وذلك في مؤتمر Google I/O 2024 الذي سيُعقد في تاريخ 14 من مايو،ويأتي الهاتف بعدة إمكانيات عصرية لن تجعلك تندم على شرائه.

على الجانب الآخر وفقًا لموقع “digitaltrends” لا توجد في الوقت الحالي آية معلومات مؤكدة حول مواصفات هاتف جوجل Pixel Fold 2 القادم، وتشير بعض الشائعات إلى أن هاتف Pixel Fold 2 القادم سيأتي بشاشات أكبر حجمًا من شاشات الطراز السابق، ومن المُتوقع أن تأتي الشاشة بمقاس قدره 6.29 بوصات، أما الشاشة الداخلية الرئيسية فمن المتوقع أن تأتي بمقاس قدره 8.02 بوصات.

و تشير الشائعات الآخرى إلى أن الشاشة الخارجية ستأتي بمقاس قدره 6.4 بوصات ومن المُتوقع أن تكون سعة البطارية أكبر من سعة بطارية الطراز السابق التي تبلغ 4821 ميلّي أمبير في الساعة وستتفوق سعة بطارية Pixel Fold 2 على سعة بطارية Galaxy Z Fold6 القادم.

يعمل هاتف Pixel Fold 2بمعالج Google Tensor G2، و يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت بدلًا من 12 جيجابايت ومن المتوقع أن يضم هاتف Pixel Fold 2 كاميرا تتضمن عدسات أصغر حجمًا، وتغطي مساحة أقل على الجزء العلوي من الجهة الخلفية من الهاتف مقارنةً بهواتف جوجل الأخرى.