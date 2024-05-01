بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

ثلاثة إصدارات جديدة من الهواتف التقليدية أطلقتها شركة HMD ، وهي Nokia 215 و 225 و 235، وتحمل الهواتف الجديدة عدة مواصفات مماثلة فيما يتعلق بالمعالج المُستخدم فيها وهو معالج Unisoc T107،

ووفقا لموقع gizchina يتميز هاتفا نوكيا 215 و 235 بشاشة نوعها IPS LCD وذلك بقياس قدره 2.8 بوصة بدقة يصل قدرها إلى QVGA بينما يحمل إصدار 225 شاشة من نوع LCD بقياس أصغر قليلاً قدره 2.4 بوصة

.

ويحتوي هاتف نوكيا 225 على كاميرا بدقة يصل قدرها VGA في الخلف و تحتوي الهواتف على بطاريات قابلة للإزالة وذلك بسعة يصل قدرها إلى 1450 ميلي أمبير قد تدوم لوقت طويل وتُشحن من خلال منفذ USB C .

على الجانب الآخر تدعم الهواتف استقبال موجات الراديو FM وبلوتوث 5.0، وذلك بالإضافة إلى كلا من بعض التطبيقات الأساسية مثل مشغل الصوتيات والطقس والراديو ولعبة الثعبان الشهيرة المميزة لتلك الهواتف.

وستطرح شركة HMD هاتف نوكيا Nokia 215 بسعر قدره 60 يورو، وهاتف Nokia 225 بسعر قدره 70 يورو، أما هاتف Nokia 235 فسيكون متاحًا بسعر قدره 80 يورو.