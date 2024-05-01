عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

بأسعار مش حتصدقها
بأسعار مش حتصدقها وإمكانيات خارقة.. شركة HMD تطلق هواتف نوك

ثلاثة إصدارات جديدة من الهواتف التقليدية أطلقتها شركة  HMD ، وهي  Nokia 215 و 225 و 235، وتحمل الهواتف الجديدة  عدة مواصفات مماثلة فيما يتعلق بالمعالج المُستخدم فيها وهو معالج Unisoc T107، 

ووفقا لموقع gizchina يتميز هاتفا نوكيا 215 و 235 بشاشة نوعها IPS LCD وذلك بقياس قدره 2.8 بوصة بدقة  يصل قدرها إلى QVGA بينما يحمل إصدار 225 شاشة من نوع LCD بقياس أصغر قليلاً قدره 2.4 بوصة

 

.

ويحتوي هاتف نوكيا 225 على كاميرا بدقة يصل قدرها VGA في الخلف و تحتوي الهواتف على بطاريات قابلة للإزالة وذلك بسعة يصل قدرها  إلى 1450 ميلي أمبير قد تدوم لوقت طويل وتُشحن من خلال منفذ USB C .

على الجانب الآخر تدعم الهواتف استقبال موجات الراديو FM وبلوتوث 5.0، وذلك بالإضافة إلى  كلا من بعض التطبيقات الأساسية مثل مشغل الصوتيات والطقس والراديو ولعبة الثعبان الشهيرة المميزة لتلك الهواتف.

وستطرح شركة HMD  هاتف نوكيا Nokia 215 بسعر قدره 60 يورو، وهاتف Nokia 225 بسعر قدره 70 يورو، أما هاتف Nokia 235 فسيكون متاحًا بسعر قدره 80 يورو.

شركة HMD هاتف نوكيا 225 هاتف نوكيا هاتف Nokia 235 مشغل الصوتيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

أنا سينجل.. ندى الكامل تعلن طلاقها بعد عام من الزواج

عيد الأضحى على الأبواب.. هل تحل لحوم النعام بديلا بعد حملات المقاطعة؟

خالد الغندور: الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي في القاهرة

التعليم تعلن إجراءات إعادة اجتياز تدريبات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الأولى

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف.. تفاصيل

ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال الـ3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|بسعر أقل من 6000 جنيه.. أحدث وأقيم موبايل 5G من Realme وتطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك.. مش هتصدق إنها ببلاش

تطبيقات أساسية طال انتظارها تعتزم شركة آبل تحديثها في هواتف آيفون..فما هي؟

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

مش حتصدق سعره.. هاتف Infinix GT 20 Pro بإمكانيات خارقة لمحبي الألعاب

هاتف يسحق الجميع.. تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

ترشيحاتنا

هل التدخين يُبطل الوضوء؟ .. أستاذ بجامعة الأزهر يرد بمفاجأة

حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء .. دار الإفتاء ترد

الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

مَنْ يُصلّي إمامًا بالناس العَالِم أم الحَافظ؟.. أمر يختلف عليه الناس

بالفيديو.. كبير الأطباء الشرعيين يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي.. تفاصيل

تأجل الحسم| التعادل 2-2 يحسم مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأسعار مش هتصدقها وإمكانيات خارقة..شركة HMD تطلق هواتف نوكيا 215 و225 و235

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. القائمة الكاملة

تتخطى 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة لجين عمران الأخيرة

بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

أنت محبوبي.. بتول بني تطرح أحدث أغنياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ