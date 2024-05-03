ميكروباص كينج لونج 2024.. للبيع بهذا السعر

تتنوع المركبات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التصميم الهيكلي للسيارات بين السيدان والهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى طرازات النقل، والسيارات العائلية فئة الـ 7 راكب، إلى جانب مركبات الـ"ميكروباص" فئة الـ" 14 راكب".

ويضم السوق المصري مجموعة متنوعة من فئة الميكروباص، ومنها النسخة كينج لونج المجمعة محلياً موديل 2024، والتي تعتمد فنيًا على محرك 4 سلندر 8 صباب، سعة 2237 CC، وبهذه القدرات يتمكن المحرك من ضخ قوة إجمالية قدرها 104 أحصنة بين 4200 و4600 دورة في الدقيقة.

كما يتمكن من انتاج 193 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران بين 2800 و3200 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيارات، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود نحو 13 لترا عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

ميكروباص كينج لونج 2024

الأبعاد الخارجية لـ ميكروباص كينج لونج 2024

الطول الكلي 4900 مم.

العرض الكلي 1700 مم.

الارتفاع 1960 مم.

طول قاعدة العجلات 2590 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 190 مم.

الوزن الاجمالي 2860 كجم والصافي 1760 كجم.

سعر ميكروباص كينج لونج 2024 الرسمي في مصر

يقدم ميكروباص كينج لونج 2024 في السوق المصري بسعر يبلغ 575 ألف جنيه.