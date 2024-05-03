عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميكروباص كينج لونج 2024.. للبيع بهذا السعر

ميكروباص كينج لونج
ميكروباص كينج لونج 2024

تتنوع المركبات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية التصميم الهيكلي للسيارات بين السيدان والهاتشباك، أو من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى طرازات النقل، والسيارات العائلية فئة الـ 7 راكب، إلى جانب مركبات الـ"ميكروباص" فئة الـ" 14 راكب".

أخبار السيارات| أرخص عربية صينية موديل 2024 بعد التخفيضات .. أصغر سيارة مستعملة بأفضل سعر.. أسعار تويوتا كورولا 2024 دون أوفر برايس

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض

أرخص بـ 100 ألف جنيه.. اركب سيارة موديل 2024 بحالة الزيرو

انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر

ويضم السوق المصري مجموعة متنوعة من فئة الميكروباص، ومنها النسخة كينج لونج المجمعة محلياً موديل 2024، والتي تعتمد فنيًا على محرك 4 سلندر 8 صباب، سعة 2237 CC، وبهذه القدرات يتمكن المحرك من ضخ قوة إجمالية قدرها 104 أحصنة بين 4200 و4600 دورة في الدقيقة.

كما يتمكن من انتاج 193 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران بين 2800 و3200 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال" 5 غيارات، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود نحو 13 لترا عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

ميكروباص كينج لونج 2024

الأبعاد الخارجية لـ ميكروباص كينج لونج 2024

 

  • الطول الكلي 4900 مم.
  • العرض الكلي 1700 مم.
  • الارتفاع 1960 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2590 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 190 مم.
  • الوزن الاجمالي 2860 كجم والصافي 1760 كجم.

 

سعر ميكروباص كينج لونج 2024 الرسمي في مصر 

 

يقدم ميكروباص كينج لونج 2024 في السوق المصري بسعر يبلغ 575 ألف جنيه.

ميكروباص ميكروباص كينج لونج كينج لونج 2024 ميكروباص كينج لونج 2024 سعر ميكروباص كينج لونج سعر ميكروباص كينج لونج 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

بأكثر من مليون جنيه .. شاهد ساعة دينا الشربيني ببرنامج لميس الحديدي تشعل السوشيال ميديا

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

جانيت طفلة السودان..تفاصيل واعترافات ما حدث معها قبل موتها في مدينة نصر

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي

موضوعات متعلقة

بأقل سعر.. اركب هيونداي توسان 2022 أعلى فئة

وفر 80 ألف جنيه.. إم جي RX5 PLUS 2024 بأرخص سعر

إم جي 7 الجديدة تنطلق في الشرق الأوسط وبهذه الأسعار .. صور

اركب سيارة موديل 2015 «فبريكا» بأرخص سعر

دون أوفر برايس.. أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر

بروتون ساجا تعود للسوق المصري بهذا السعر .. تفاصيل

أصغر سيارة مستعملة موديل 2011 «هاتشباك» بأفضل سعر

أرخص سيارة صينية موديل 2024 في مصر .. سعرها بعد التخفيض

ترشيحاتنا

معاق أم محارب؟ .. جدل علمي شائك حول الملك توت عنخ آمون

جانيت طفلة السودان..تفاصيل واعترافات ما حدث معها قبل موتها في مدينة نصر

بسعر على قد الأيد وبإمكانيات خارقة ... لينوفو تطلق جهاز IdeaPad 15s

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مناطق حيوية في تل أبيب وبئر السبع بإسرائيل | فيديو

بأكثر من مليون جنيه .. شاهد ساعة دينا الشربيني ببرنامج لميس الحديدي تشعل السوشيال ميديا

حلقة نقاشية بعنوان دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيري عادل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

صاحبة أغنية أنا دندن.. شاهد إطلالات زوجة محمد رجب تثير السوشيال ميديا

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فيديو

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ