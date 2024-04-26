هيونداي النترا HD 2022 "كاملة أوتوماتيك" .. بأرخص سعر

ظهرت إحدى اصدارات النسخة هيونداي النترا HD للبيع على الانترنت بحالة المستعمل، حيث قطعت تلك النسخة مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انتمائها للفئة عالية التجهيزات.

وتضم هذه الفئة فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، زجاج خلفي مظلل، مرايات كهربائية، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، إلى جانب فتحة سقف.

هيونداي النترا HD

كما تحتوي السيارة هيونداي النترا HD على بلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، 4 مكبرات، مصابيح ضباب، انذار مانع للسرقة، سبويلر خلفي، وزدت السيارة صاحبة هذا الموضوع برخصة مرورية سارية، مع عمل جميع الصيانات الدورية، وعدد 4 إطارات وبطارية جديدة.

هيونداي النترا HD

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 121 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية.

هيونداي النترا HD

وتستهلك السيارة هيونداي النترا HD نسبة من الوقود قدرها 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل إلى سرعة قصوى قدرها 180 كم/ساعة، وتأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 1541 مم للعرض، وبطول كلي يبلغ 4505 مم، و1490 مم للارتفاع.

هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD 2022

ظهرت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 710 ألف جنيه.